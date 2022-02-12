https://arabic.sputniknews.com/20220212/اختبار-الروبوت-الروسي-ماركر-كدفاع-جوي-للمسافات-القريبة-1058440230.html
اختبار الروبوت الروسي "ماركر" كدفاع جوي للمسافات القريبة
اختبار الروبوت الروسي "ماركر" كدفاع جوي للمسافات القريبة
أعلن المدير التنفيذي لشركة مطور ماركر "أندرويدنايا تيخنيكا" يفغيني دودوروف، أنه تم اختبار مجمع الروبوتات الروسي "ماركر" بنجاح كنظام دفاع جوي "قريب" لتدمير... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T06:29+0000
2022-02-12T06:29+0000
2022-02-12T06:29+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "لقد أجرينا عددًا من الاختبارات المتعلقة بالرد المضاد للطائرات المسيرة، عندما تحلق الطائرات المسيرة، تقوم المنصة تلقائيًا باكتشافها وضربها بمساعدة الوسائل الموجودة في وحدة الرماية القتالية. هذا دفاع جوي" قريب " ضرب الطائرات المسيرة على مسافات قصيرة".وأشار دودوروف إلى الميل إلى استخدام طائرات كاميكازي المسيرة التي تعمل في إطار البرنامج دون الاتصال بنقاط التحكم. وبحسب قوله، من الصعب مواجهة مثل هذه الأجهزة عن طريق التشويش على قنوات التحكم. يمكن أن تكون الهجمات الجماعية بواسطة هذه الطائرات المسيرة خطيرة بشكل خاص على المنشآت المحمية والمعدات باهظة الثمن والبنية التحتية.لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة، تم تجهيز ماركر برادار قادر على التعرف على الأهداف الجوية مع منطقة تشتت صغيرة ونقل إحداثياتها إلى وحدة قاذفة القنابل اليدوية. ثم يتبع الروبوت الهدف بالبصريات ويضرب من مدفع رشاش قياسي.قال دودوروف: "يتعرف ماركر على هدف بمساعدة جهاز حديث للشبكات العصبية، والذي، بعد التدريب الإضافي اللازم، يمكنه القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل من أي شخص".وأضاف أن "ماركر" لديه دقة جيدة في تدمير الأجسام الطائرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
اختبار الروبوت الروسي "ماركر" كدفاع جوي للمسافات القريبة
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أعلن المدير التنفيذي لشركة مطور ماركر "أندرويدنايا تيخنيكا" يفغيني دودوروف، أنه تم اختبار مجمع الروبوتات الروسي "ماركر" بنجاح كنظام دفاع جوي "قريب" لتدمير الطائرات المسيرة الصغيرة، بما في ذلك طائرات كاميكازي (الانتحارية) المسيرة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "لقد أجرينا عددًا من الاختبارات المتعلقة بالرد المضاد للطائرات المسيرة، عندما تحلق الطائرات المسيرة، تقوم المنصة تلقائيًا باكتشافها وضربها بمساعدة الوسائل الموجودة في وحدة الرماية القتالية. هذا دفاع جوي" قريب " ضرب الطائرات المسيرة على مسافات قصيرة".
وأشار دودوروف إلى الميل إلى استخدام طائرات كاميكازي المسيرة التي تعمل في إطار البرنامج دون الاتصال بنقاط التحكم. وبحسب قوله، من الصعب مواجهة مثل هذه الأجهزة عن طريق التشويش على قنوات التحكم. يمكن أن تكون الهجمات الجماعية بواسطة هذه الطائرات المسيرة خطيرة بشكل خاص على المنشآت المحمية والمعدات باهظة الثمن والبنية التحتية.
لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة، تم تجهيز ماركر برادار قادر على التعرف على الأهداف الجوية مع منطقة تشتت صغيرة ونقل إحداثياتها إلى وحدة قاذفة القنابل اليدوية. ثم يتبع الروبوت الهدف بالبصريات ويضرب من مدفع رشاش قياسي.
قال دودوروف: "يتعرف ماركر على هدف بمساعدة جهاز حديث للشبكات العصبية، والذي، بعد التدريب الإضافي اللازم، يمكنه القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل من أي شخص".
وأضاف أن "ماركر" لديه دقة جيدة في تدمير الأجسام الطائرة.