https://arabic.sputniknews.com/20220212/اختطاف-خمسة-من-موظفي-الأمم-المتحدة-في-جنوب-اليمن-1058474942.html
اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن
اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن
قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن خمسة من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T23:18+0000
2022-02-12T23:18+0000
2022-02-12T23:18+0000
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
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وقال راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن، إن عملية الاختطاف جرت يوم الجمعة في محافظة أبين.وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات من أجل الإفراج عنهم"، وفقا لرويترز.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/التحالف-العربي-يعلن-شن-18-عملية-استهداف-ضد-أنصار-الله-في-مأرب-وحجة-1058323943.html
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أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة
اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن
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قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن خمسة من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.
وقال راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن، إن عملية الاختطاف جرت يوم الجمعة
في محافظة أبين.
وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات من أجل الإفراج عنهم"، وفقا لرويترز.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية
، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.