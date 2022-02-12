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اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن
اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن
قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن خمسة من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T23:18+0000
2022-02-12T23:18+0000
أخبار اليمن الأن
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وقال راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن، إن عملية الاختطاف جرت يوم الجمعة في محافظة أبين.وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات من أجل الإفراج عنهم"، وفقا لرويترز.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/التحالف-العربي-يعلن-شن-18-عملية-استهداف-ضد-أنصار-الله-في-مأرب-وحجة-1058323943.html
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أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة

اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن

23:18 GMT 12.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن خمسة من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.
وقال راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن، إن عملية الاختطاف جرت يوم الجمعة في محافظة أبين.
وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات من أجل الإفراج عنهم"، وفقا لرويترز.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
التحالف العربي يعلن شن 18 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في مأرب وحجة
10 فبراير, 14:02 GMT
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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