https://arabic.sputniknews.com/20220212/افتتاح-مستشفى-إماراتي-لعلاج-مصابي-كورونا-في-غزة-صور-1058464625.html
افتتاح مستشفى إماراتي لعلاج مصابي كورونا في غزة... صور
افتتاح مستشفى إماراتي لعلاج مصابي كورونا في غزة... صور
افتتحت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم تخصيصه لعلاج مرضى فيروس كورونا، بتمويل إماراتي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:14+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، مساء اليوم السبت، عن وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، في كلمة بمناسبة افتتاح المستشفى، أن هذا المستشفى الجديد يأتي تتويجا لجهود ممتدة ودعم متواصل من الإمارات، في وقت تم توفير سيارات الإسعاف واللقاحات والأدوية للقطاع، الذي يعيش في هذه اللحظات ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا.وأوضح أبو الرئيس أن "افتتاح هذا المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية التي يمنعها الاحتلال الإسرائيلي، يأتي في وقت مناسب جدا لسكان قطاع غزة".وحضر الافتتاح ممثلون عن حركة فتح ووزارة الصحة بغزة، وشخصيات وطنية وسياسية، في ظل تفشي جائحة كورونا، وتسجيل القطاع أرقاما قياسية من الإصابات.وتم تشييد المستشفى الجديد على مساحة بلغت 8 دونمات كاملة، ويضم 216 سريرا، منها 56 للعناية المركزة، فضلا عن 15 سريرا شبه عناية مركزة على مستوى عال، و18 سريرا لغسيل مرضى الكلى.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استلمت من الإمارات، قبل أيام، مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
افتتاح مستشفى إماراتي لعلاج مصابي كورونا في غزة... صور
16:14 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
افتتحت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم تخصيصه لعلاج مرضى فيروس كورونا، بتمويل إماراتي.
ونقل الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، مساء اليوم السبت، عن وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، في كلمة بمناسبة افتتاح المستشفى، أن هذا المستشفى الجديد يأتي تتويجا لجهود ممتدة ودعم متواصل من الإمارات، في وقت تم توفير سيارات الإسعاف واللقاحات والأدوية للقطاع، الذي يعيش في هذه اللحظات ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا
.
وأوضح أبو الرئيس أن "افتتاح هذا المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية التي يمنعها الاحتلال الإسرائيلي، يأتي في وقت مناسب جدا لسكان قطاع غزة".
وحضر الافتتاح ممثلون عن حركة فتح ووزارة الصحة بغزة، وشخصيات وطنية وسياسية، في ظل تفشي جائحة كورونا، وتسجيل القطاع أرقاما قياسية من الإصابات
.
وتم تشييد المستشفى الجديد على مساحة بلغت 8 دونمات كاملة، ويضم 216 سريرا، منها 56 للعناية المركزة، فضلا عن 15 سريرا شبه عناية مركزة على مستوى عال، و18 سريرا لغسيل مرضى الكلى.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استلمت من الإمارات، قبل أيام، مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.