https://arabic.sputniknews.com/20220212/اكتشاف-غواصة-أمريكية-في-مياه-روسيا-الإقليمية-والرد-الفوري-عليها-1058463714.html
اكتشاف غواصة أمريكية في مياه روسيا الإقليمية والرد الفوري عليها واستدعاء الملحق العسكري في موسكو
اكتشاف غواصة أمريكية في مياه روسيا الإقليمية والرد الفوري عليها واستدعاء الملحق العسكري في موسكو
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف غواصة أمريكية من نوع "فرجينيا" في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب" في منطقة الكوريل. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:51+0000
2022-02-12T15:51+0000
2022-02-12T16:16+0000
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب البيان: تم اكتشاف غواصة تابعة للبحرية الأمريكية من نوع فرجينيا في منطقة التدريبات المخطط لها لأسطول المحيط الهادئ في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب".يشار إلى أنه تم إرسال رسالة إلى طاقم الغواصة باللغتين الروسية والإنجليزية جاء فيها: "أنتم في المياه الإقليمية لروسيا، إلى السطح على الفور!" بينما تجاهلت الغواصة مطلب الجانب الروسي.وتابعت الرسالة: "وفقًا للإرشادات الخاصة بحماية حدود روسيا تحت الماء، استخدم طاقم فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، الوسائل المناسبة (لإبعادها)".تم تحديد أن الغواصة الأمريكية استخدمت جهاز ذاتي الدفع لتقسيم الهدف على وسائل الرادار والتحكم الصوتي وبعد ذلك غادرت المياه الإقليمية لروسيا بأقصى سرعة.يضاف إلى ذلك أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تواصل التدريبات المخطط لها وتمارس حقوقها في منع انتهاكات حدود الدولة.استدعاء الملحق العسكري الأمريكيعلى إثر ذلك، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي.وقال البيان "فيما يتعلق بانتهاك غواصة البحرية الأمريكية لحدود روسيا، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في موسكو".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/روسيا-تنقذ-أوكرانيا-من-حرب-أنغلو-ساكسونية-دموية-1058457677.html
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رصد عسكري, روسيا
اكتشاف غواصة أمريكية في مياه روسيا الإقليمية والرد الفوري عليها واستدعاء الملحق العسكري في موسكو
15:51 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 16:16 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف غواصة أمريكية من نوع "فرجينيا" في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب" في منطقة الكوريل.
وبحسب البيان: تم اكتشاف غواصة تابعة للبحرية الأمريكية من نوع فرجينيا في منطقة التدريبات المخطط لها لأسطول المحيط الهادئ في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب".
يشار إلى أنه تم إرسال رسالة إلى طاقم الغواصة باللغتين الروسية والإنجليزية جاء فيها: "أنتم في المياه الإقليمية لروسيا، إلى السطح على الفور!" بينما تجاهلت الغواصة مطلب الجانب الروسي.
وتابعت الرسالة: "وفقًا للإرشادات الخاصة بحماية حدود روسيا تحت الماء، استخدم طاقم فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، الوسائل المناسبة (لإبعادها)".
تم تحديد أن الغواصة الأمريكية استخدمت جهاز ذاتي الدفع لتقسيم الهدف على وسائل الرادار والتحكم الصوتي وبعد ذلك غادرت المياه الإقليمية لروسيا بأقصى سرعة.
يضاف إلى ذلك أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تواصل التدريبات المخطط لها وتمارس حقوقها في منع انتهاكات حدود الدولة.
استدعاء الملحق العسكري الأمريكي
على إثر ذلك، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي.
وقال البيان "فيما يتعلق بانتهاك غواصة البحرية الأمريكية لحدود روسيا، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في موسكو".