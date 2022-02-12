https://arabic.sputniknews.com/20220212/الإليزيه-ماكرون-أكد-لبوتين-أن-الحوار-الصادق-لا-يتوافق-مع-التصعيد-1058462059.html
الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد
الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:21+0000
2022-02-12T15:21+0000
2022-02-12T15:37+0000
العالم
أخبار فرنسا
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإليزيه اليوم، أن "ماكرون وبوتين تحدثا لمدة ساعة و40 دقيقة حول الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن "ماكرون أبلغ بوتين أن الحوار الصادق يتعارض مع التصعيد".وأشار الإليزيه أن "ماكرون وبوتين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول كيفية المضي قدما في تطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس وكذلك الظروف الأمنية والاستقرار في أوروبا".وأعلن الإليزيه، أمس الجمعة، أن ماكرون سيتحدث مع بوتين ظهر غد السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التي يريد الغربيون حلها "بالوسائل الدبلوماسية والحوار".وقالت الرئاسة الفرنسية إن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز "أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.في وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية، أن قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا قد ناقشوا الوضع حول أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/الإليزيه-ماكرون-وبوتين-يتحدثان-هاتفيا-ظهر-غد-السبت-1058435362.html
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العالم, أخبار فرنسا
الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد
15:21 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإليزيه اليوم، أن "ماكرون وبوتين تحدثا لمدة ساعة و40 دقيقة حول الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن "ماكرون أبلغ بوتين أن الحوار الصادق يتعارض مع التصعيد".
وأشار الإليزيه أن "ماكرون وبوتين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول كيفية المضي قدما في تطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس وكذلك الظروف الأمنية والاستقرار في أوروبا".
وأعلن الإليزيه، أمس الجمعة، أن ماكرون سيتحدث مع بوتين ظهر غد السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التي يريد الغربيون حلها "بالوسائل الدبلوماسية والحوار".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز "أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية
.
في وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية
، أن قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا قد ناقشوا الوضع حول أوكرانيا.