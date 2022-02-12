عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الإليزيه-ماكرون-أكد-لبوتين-أن-الحوار-الصادق-لا-يتوافق-مع-التصعيد-1058462059.html
الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد
الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:21+0000
2022-02-12T15:37+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058346612_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_74e6e37c93e2fd8d021c7f875b837925.jpg
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإليزيه اليوم، أن "ماكرون وبوتين تحدثا لمدة ساعة و40 دقيقة حول الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن "ماكرون أبلغ بوتين أن الحوار الصادق يتعارض مع التصعيد".وأشار الإليزيه أن "ماكرون وبوتين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول كيفية المضي قدما في تطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس وكذلك الظروف الأمنية والاستقرار في أوروبا".وأعلن الإليزيه، أمس الجمعة، أن ماكرون سيتحدث مع بوتين ظهر غد السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التي يريد الغربيون حلها "بالوسائل الدبلوماسية والحوار".وقالت الرئاسة الفرنسية إن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز "أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.في وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية، أن قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا قد ناقشوا الوضع حول أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/الإليزيه-ماكرون-وبوتين-يتحدثان-هاتفيا-ظهر-غد-السبت-1058435362.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058346612_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_52104a4a22c1a2f6cd99a3a46a064b2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا

الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد

15:21 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 12.02.2022)
© Press Service of the President of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Press Service of the President of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإليزيه اليوم، أن "ماكرون وبوتين تحدثا لمدة ساعة و40 دقيقة حول الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن "ماكرون أبلغ بوتين أن الحوار الصادق يتعارض مع التصعيد".
وأشار الإليزيه أن "ماكرون وبوتين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول كيفية المضي قدما في تطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس وكذلك الظروف الأمنية والاستقرار في أوروبا".
وأعلن الإليزيه، أمس الجمعة، أن ماكرون سيتحدث مع بوتين ظهر غد السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التي يريد الغربيون حلها "بالوسائل الدبلوماسية والحوار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
الكرملين: مكالمة هاتفية تجرى بعد ظهر السبت بين بوتين وماكرون
أمس, 20:35 GMT
وقالت الرئاسة الفرنسية إن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز "أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
في وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية، أن قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا قد ناقشوا الوضع حول أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала