https://arabic.sputniknews.com/20220212/الاتحاد-الإماراتي-يقيل-الهولندي-فان-مارفيك-من-تدريب-المنتخب-الأول-1058454460.html
الاتحاد الإماراتي يقيل الهولندي فان مارفيك من تدريب المنتخب الأول
الاتحاد الإماراتي يقيل الهولندي فان مارفيك من تدريب المنتخب الأول
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، إقالة مدرب المنتخب الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:59+0000
2022-02-12T12:59+0000
2022-02-12T12:59+0000
رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وكتب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه على موقع "تويتر": "قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد".وأضاف: "يأتي القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير، الذي عُقد برئاسة حميد أحمد الطاير، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد، الذي سيتولى الإشراف على المنتخب خلال الأيام المقبلة".ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما حصد 9 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مرات.وتولى مارفيك البالغ من العمر 69 عاما تدريب الإمارات في مارس/آذار 2019 حتى ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وتولى تدريب منتخب الإمارات للمرة الثانية في فبراير/شباط 2020.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الاتحاد الإماراتي يقيل الهولندي فان مارفيك من تدريب المنتخب الأول
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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، إقالة مدرب المنتخب الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد.
وكتب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه على موقع "تويتر": "قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد".
وأضاف: "يأتي القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير، الذي عُقد برئاسة حميد أحمد الطاير، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد، الذي سيتولى الإشراف على المنتخب خلال الأيام المقبلة".
ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما حصد 9 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مرات.
وتولى مارفيك البالغ من العمر 69 عاما تدريب الإمارات في مارس/آذار 2019 حتى ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وتولى تدريب منتخب الإمارات للمرة الثانية في فبراير/شباط 2020.