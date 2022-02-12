https://arabic.sputniknews.com/20220212/البرهان-يكشف-سبب-زيارة-مسؤولين-سودانيين-لإسرائيل--1058471910.html

البرهان يكشف سبب زيارة مسؤولين سودانيين لإسرائيل

البرهان يكشف سبب زيارة مسؤولين سودانيين لإسرائيل

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، سبب زيارة مسؤولين سودانيين لإسرائيل. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T20:11+0000

2022-02-12T20:11+0000

2022-02-12T20:11+0000

أخبار السودان اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg

وقال البرهان إن سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين هي جزء من تعاون أمني ومخابراتي، وليست لأسباب سياسية، بحسب "رويترز".وقبل أيام نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، أن مبعوثا سودانيا زار إسرائيل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.وقبل أكثر من عام أعلن السودان وإسرائيل أنهما سيعملان على تطبيع العلاقات.وردا على سؤال حول العلاقات مع الولايات المتحدة، قال البرهان إن واشنطن تتلقى معلومات غير دقيقة وأن العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات أمر لا يفيد.وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم قد أعلنت الشهر الماضي أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها البرهان، في 25 أكتوبر 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير/ كانون الثاني ، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/ تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/السودان-يعتبر-الانتقادات-الغربية-للاعتقالات-تدخلا-سافرا-1058380010.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, إسرائيل