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https://arabic.sputniknews.com/20220212/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-أمر-بإعادة-تمركز-قوات-أمريكية-خارج-أوكرانيا-1058460756.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي أمر بإعادة تمركز قوات أمريكية خارج أوكرانيا
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي أمر بإعادة تمركز قوات أمريكية خارج أوكرانيا
قال مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T14:59+0000
2022-02-12T14:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كيربي أن "هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهي الهم الأساسي".وأردف: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا، حسب وصف صفحة الحرس على تويتر.وصرح البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الروسي حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"وبحسب البيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقش معه حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي أمر بإعادة تمركز قوات أمريكية خارج أوكرانيا

14:59 GMT 12.02.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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قال مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا".
وأضاف كيربي أن "هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهي الهم الأساسي".
وأردف: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".
ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا، حسب وصف صفحة الحرس على تويتر.
وصرح البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الروسي حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"
وبحسب البيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقش معه حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا".
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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