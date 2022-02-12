البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي أمر بإعادة تمركز قوات أمريكية خارج أوكرانيا
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
© AFP 2022 / Mandel Ngan
قال مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا".
وأضاف كيربي أن "هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهي الهم الأساسي".
وأردف: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".
.@SecDef has ordered the temporary repositioning of @FLGuard troops out of Ukraine. Abundance of caution, safety and security of our personnel his paramount concern. We remain committed to our relationship with the Ukrainian armed forces.— John Kirby (@PentagonPresSec) February 12, 2022
ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا، حسب وصف صفحة الحرس على تويتر.
TOA today @JMTG_Ukraine between @cascaderifles and the 53rd IBCT from @FLGuard! Very proud of both of these formations. The mission continues in #Ukraine. Building readiness for our allies and partners every day throughout Europe!@7thATC @USArmyEURAF @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/85VjYubzqc— Joe Hilbert (@joe_hilbertjr) November 30, 2021
وصرح البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الروسي حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"
وبحسب البيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقش معه حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا".
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.