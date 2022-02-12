https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيشان-البيلاروسي-والروسي-ينفذان-تدريبات-مشتركة-على-مكافحة-المخربين-وتعزيز-حدود-الدولة-1058441627.html
الجيشان البيلاروسي والروسي ينفذان تدريبات مشتركة على مكافحة المخربين وتعزيز حدود الدولة
الجيشان البيلاروسي والروسي ينفذان تدريبات مشتركة على مكافحة المخربين وتعزيز حدود الدولة
قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم السبت، إن العسكريين البيلاروسيين والروس سيتدربون خلال التدريبات المشتركة على مكافحة الجماعات التخريبية لعدو افتراضي وتعزيز... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:22+0000
2022-02-12T07:22+0000
2022-02-12T07:22+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050146476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84b1e592b3ba4c363b6a0ea9070dd641.jpg
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة البيلاروسية في بيان إن "التدريبات العملياتية المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية وروسيا" (الحلفاء 2022) مستمرة. في موقع منطقة غوميل، تقوم وحدات من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا، إلى جانب وحدات القوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة لروسيا، بالبحث عن مجموعات التخريب والاستطلاع وصدها وتدميرها لعدو افتراضي وتشكيلات مسلحة غير شرعية". وتجدر الإشارة إلى أن وحدات قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية تعمل أيضًا على تعزيز أقسام من حدود الدولة".وفقا للخدمة الصحفية، اليوم السبت، في حقل تدريب غوجيسكي، تواصل وحدات من اللواء الميكانيكي للقوات المسلحة البيلاروسية التدريب على إجراء معركة دفاعية، تقوم وحدات لواء الهجوم الجوي للقوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية بمهام تدمير مجموعات التخريب والاستطلاع لعدو افتراضي.وفقًا للتقرير، في ساحة تدريب بريتسكي، تعمل وحدات من قوات العمليات الخاصة البيلاروسية والقوات الروسية المحمولة جواً والوحدات المؤللة على معالجة قضايا حماية المواقع المحددة وأعمدة الوحدات الخلفية وفتح مخابئ المسلحين غير الشرعيين. تقوم الوحدات المؤللة من القوات المسلحة البيلاروسية ومشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الروسية "بعمليات قتالية على خطوط دفاع يمكن المناورة" و"تغطي القوات من الهجمات الجوية للعدو".بدأت المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة، يوم الخميس، في حقول تدريب الأسلحة المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية. وهي تمثل المرحلة الثانية من اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد، والتي ستستمر حتى 20 فبراير/شباط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050146476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f46ba79e6b7dee34a4228937a898b43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الجيشان البيلاروسي والروسي ينفذان تدريبات مشتركة على مكافحة المخربين وتعزيز حدود الدولة
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم السبت، إن العسكريين البيلاروسيين والروس سيتدربون خلال التدريبات المشتركة على مكافحة الجماعات التخريبية لعدو افتراضي وتعزيز حدود الدولة على الأراضي البيلاروسية.
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة البيلاروسية في بيان إن "التدريبات العملياتية المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية وروسيا" (الحلفاء 2022) مستمرة. في موقع منطقة غوميل، تقوم وحدات من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا، إلى جانب وحدات القوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة لروسيا، بالبحث عن مجموعات التخريب والاستطلاع وصدها وتدميرها لعدو افتراضي وتشكيلات مسلحة غير شرعية". وتجدر الإشارة إلى أن وحدات قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية تعمل أيضًا على تعزيز أقسام من حدود الدولة".
وفقا للخدمة الصحفية، اليوم السبت، في حقل تدريب غوجيسكي، تواصل وحدات من اللواء الميكانيكي للقوات المسلحة البيلاروسية التدريب على إجراء معركة دفاعية، تقوم وحدات لواء الهجوم الجوي للقوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية بمهام تدمير مجموعات التخريب والاستطلاع لعدو افتراضي.
وفقًا للتقرير، في ساحة تدريب بريتسكي، تعمل وحدات من قوات العمليات الخاصة البيلاروسية والقوات الروسية المحمولة جواً والوحدات المؤللة على معالجة قضايا حماية المواقع المحددة وأعمدة الوحدات الخلفية وفتح مخابئ المسلحين غير الشرعيين. تقوم الوحدات المؤللة من القوات المسلحة البيلاروسية ومشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الروسية "بعمليات قتالية على خطوط دفاع يمكن المناورة" و"تغطي القوات من الهجمات الجوية للعدو".
بدأت المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة، يوم الخميس، في حقول تدريب الأسلحة المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية. وهي تمثل المرحلة الثانية من اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد، والتي ستستمر حتى 20 فبراير/شباط.