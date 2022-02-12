https://arabic.sputniknews.com/20220212/الخارجية-الأمريكية-توعز-بمغادرة-الموظفين-غير-الأساسيين-من-سفارة-الولايات-المتحدة-في-كييف-1058449420.html
الخارجية الأمريكية توعز بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة في كييف
الخارجية الأمريكية توعز بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة في كييف
الخارجية الأمريكية توعز بمغادرة الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة في كييف 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:12+0000
2022-02-12T11:12+0000
2022-02-12T11:12+0000
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قالت السفارة إن وزارة الخارجية أوعزت بمغادرة الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في كييف بسبب التهديد بعمل عسكري.أعربت كييف ودول غربية أخيرًا عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.وكانت الخارجية الروسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية توعز بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة في كييف
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الخارجية الأمريكية توعز بمغادرة الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة في كييف
قالت السفارة إن وزارة الخارجية أوعزت بمغادرة الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في كييف بسبب التهديد بعمل عسكري.
وقالت السفارة على تويتر: "أوعزت وزارة الخارجية اليوم لموظفي السفارة الأمريكية الذين لا يرتبط عملهم بالطوارئ، بمغادرة البلاد وسط تقارير مستمرة عن حشد عسكري روسي على الحدود مع أوكرانيا، مما يشير إلى احتمال القيام بعمل عسكري كبير".
أعربت كييف ودول غربية أخيرًا عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وكانت الخارجية الروسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه.