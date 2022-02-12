عربي
لافروف: الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازية
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الخارجية-الروسية-اتفاقيات-مينسك-هي-أساس-التسوية-في-أوكرانيا-1058452278.html
الخارجية الروسية: اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا
صرح أليكسي بولشوك، مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، إن اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا، ولا توجد بدائل لها،... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:05+0000
2022-02-12T12:28+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": الأساليب الدبلوماسية أفضل دائمًا من الأساليب العسكرية، فنحن نبذل كل الجهود بصفتنا وسطاء.وأوضح أن "اللامركزية المدرجة في مجموعة التدابير هي خلاص لأوكرانيا. وتوضح تجربة بناء الدولة في البلدان المتعددة الجنسيات واللغات أن الفيدرالية، أو اللامركزية، وهي مفتاح الاستقرار".وقال: موسكو تدعو الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".وتابع الدبلوماسي: "إننا ندعو باستمرار الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها. وإننا نثير هذه القضية في المنظمات الدولية".وأكد أن المفاوضات "يجب أن تستمر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا

12:05 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 12.02.2022)
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
صرح أليكسي بولشوك، مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، إن اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا، ولا توجد بدائل لها، مشيرة إلى أنها ملزمة بالأداء.
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": الأساليب الدبلوماسية أفضل دائمًا من الأساليب العسكرية، فنحن نبذل كل الجهود بصفتنا وسطاء.
وأوضح أن "اللامركزية المدرجة في مجموعة التدابير هي خلاص لأوكرانيا. وتوضح تجربة بناء الدولة في البلدان المتعددة الجنسيات واللغات أن الفيدرالية، أو اللامركزية، وهي مفتاح الاستقرار".
وقال: موسكو تدعو الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".
وتابع الدبلوماسي: "إننا ندعو باستمرار الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها. وإننا نثير هذه القضية في المنظمات الدولية".
وأكد أن المفاوضات "يجب أن تستمر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала