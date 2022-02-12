https://arabic.sputniknews.com/20220212/الخارجية-الروسية-اتفاقيات-مينسك-هي-أساس-التسوية-في-أوكرانيا-1058452278.html
الخارجية الروسية: اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا
صرح أليكسي بولشوك، مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، إن اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا، ولا توجد بدائل لها،... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:05+0000
2022-02-12T12:05+0000
2022-02-12T12:28+0000
روسيا
العالم
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وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": الأساليب الدبلوماسية أفضل دائمًا من الأساليب العسكرية، فنحن نبذل كل الجهود بصفتنا وسطاء.وأوضح أن "اللامركزية المدرجة في مجموعة التدابير هي خلاص لأوكرانيا. وتوضح تجربة بناء الدولة في البلدان المتعددة الجنسيات واللغات أن الفيدرالية، أو اللامركزية، وهي مفتاح الاستقرار".وقال: موسكو تدعو الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".وتابع الدبلوماسي: "إننا ندعو باستمرار الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها. وإننا نثير هذه القضية في المنظمات الدولية".وأكد أن المفاوضات "يجب أن تستمر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا
12:05 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
صرح أليكسي بولشوك، مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، إن اتفاقيات مينسك هي أساس التسوية في أوكرانيا، ولا توجد بدائل لها، مشيرة إلى أنها ملزمة بالأداء.
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": الأساليب الدبلوماسية أفضل دائمًا من الأساليب العسكرية، فنحن نبذل كل الجهود بصفتنا وسطاء.
وأوضح أن "اللامركزية المدرجة في مجموعة التدابير هي خلاص لأوكرانيا. وتوضح تجربة بناء الدولة في البلدان المتعددة الجنسيات واللغات أن الفيدرالية، أو اللامركزية، وهي مفتاح الاستقرار".
وقال: موسكو تدعو الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".
وتابع الدبلوماسي: "إننا ندعو باستمرار الدول الغربية التي لها نفوذ على كييف لتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها. وإننا نثير هذه القضية في المنظمات الدولية".
وأكد أن المفاوضات "يجب أن تستمر".