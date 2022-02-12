https://arabic.sputniknews.com/20220212/الخارجية-الروسية-بلينكن-طلب-إجراء-محادثة-هاتفية-مع-لافروف-1058447242.html
الخارجية الروسية: بلينكن طلب إجراء محادثة هاتفية مع لافروف
الخارجية الروسية: بلينكن طلب إجراء محادثة هاتفية مع لافروف
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T10:07+0000
2022-02-12T10:07+0000
2022-02-12T10:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
العالم
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وكان بلينكن أعلن، في وقت سابق، أنه يعتزم إجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت.ورداً على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على تصريحات بلينكن، أكدت الخارجية الروسية "طلب الوزير الأمريكي إجراء محادثة هاتفية مع لافروف".وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في محاولة أخيرة لتجنب غزو محتمل لأوكرانيا.وأضاف: "ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية على التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة حول حدود أوكرانيا".وتابع: "إذا كانت روسيا مهتمة حقا بحل هذه الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن على استعداد للقيام بذلك".وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-البريطاني-من-يختار-البقاء-في-أوكرانيا-عليه-ألا-يتوقع-أي-إجلاء-عسكري-إذا-اندلعت-حرب-فيديو-1058446282.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, العالم
الخارجية الروسية: بلينكن طلب إجراء محادثة هاتفية مع لافروف
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وكان بلينكن
أعلن، في وقت سابق، أنه يعتزم إجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت.ورداً على طلب وكالة "سبوتنيك"
للتعليق على تصريحات بلينكن، أكدت الخارجية الروسية "طلب الوزير الأمريكي إجراء محادثة هاتفية مع لافروف".
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في محاولة أخيرة لتجنب غزو محتمل لأوكرانيا.
وأضاف: "ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية على التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة حول حدود أوكرانيا".
وتابع: "إذا كانت روسيا مهتمة حقا بحل هذه الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن على استعداد للقيام بذلك".
وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا
بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.