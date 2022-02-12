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https://arabic.sputniknews.com/20220212/الخارجية-الروسية-بيانات-الغرب-حول-إجلاء-الدبلوماسيين-الروس-من-أوكرانيا-كاذبة--1058445468.html
الخارجية الروسية: بيانات الغرب حول إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا كاذبة
الخارجية الروسية: بيانات الغرب حول إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا كاذبة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات وسائل الإعلام الغربية في يناير/كانون الثاني حول "إجلاء" الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:19+0000
2022-02-12T09:28+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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وأشارت إلى أن الشائعات حول "الإجلاء" المزعوم للدبلوماسيين الروس ظهرت في عدد من المنشورات الغربية، لا سيما في صحيفة نيويورك تايمز، قبل شهر تقريبًا خلال عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسية، عندما ذهب العديد من أبناء الدبلوماسيين الروس في أوكرانيا لزيارة جداتهم وأجدادهم.وأضافت: "كما نفهم الآن، كان الغرض من هذه "الأكذوبات" هو خلق غطاء إعلامي لبداية إخلاء الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأستراليا وكندا ودول أخرى الدبلوماسيين وعائلاتهم من سفاراتهم في أوكرانيا. إسرائيل أعلنت الإجلاء أمس".كما أكدت زاخاروفا أن روسيا، خوفا من الاستفزازات من أوكرانيا أو دول ثالثة، قررت تحسين التوظيف في البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، لافتا الانتباه إلى أن "سفاراتنا وقنصلياتنا ستستمر في أداء وظائفها الرئيسية ".
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية: بيانات الغرب حول إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا كاذبة

09:19 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 12.02.2022)
© Sputnik . Екатерина Чеснокова / الذهاب إلى بنك الصورمقر وزارة الخارجية الروسية
مقر وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات وسائل الإعلام الغربية في يناير/كانون الثاني حول "إجلاء" الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا كاذبة لخلق غطاء لبدء إجلاء السفارات الغربية من الأراضي الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الشائعات حول "الإجلاء" المزعوم للدبلوماسيين الروس ظهرت في عدد من المنشورات الغربية، لا سيما في صحيفة نيويورك تايمز، قبل شهر تقريبًا خلال عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسية، عندما ذهب العديد من أبناء الدبلوماسيين الروس في أوكرانيا لزيارة جداتهم وأجدادهم.
وأضافت: "كما نفهم الآن، كان الغرض من هذه "الأكذوبات" هو خلق غطاء إعلامي لبداية إخلاء الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأستراليا وكندا ودول أخرى الدبلوماسيين وعائلاتهم من سفاراتهم في أوكرانيا. إسرائيل أعلنت الإجلاء أمس".
كما أكدت زاخاروفا أن روسيا، خوفا من الاستفزازات من أوكرانيا أو دول ثالثة، قررت تحسين التوظيف في البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، لافتا الانتباه إلى أن "سفاراتنا وقنصلياتنا ستستمر في أداء وظائفها الرئيسية ".
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