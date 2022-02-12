https://arabic.sputniknews.com/20220212/الدبيبة-يدعو-الشعب-الليبي-للتظاهر-الخميس-ضد-مجلسي-النواب-والدولة-ويحدد-موعد-الكشف-عن-خطته-السياسية-1058455233.html

الدبيبة يدعو الشعب الليبي للتظاهر الخميس ضد مجلسي النواب والدولة ويحدد موعد الكشف عن خطته السياسية

الدبيبة يدعو الشعب الليبي للتظاهر الخميس ضد مجلسي النواب والدولة ويحدد موعد الكشف عن خطته السياسية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن "مباشرة التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية لتحديد موعد للانتخابات قريبا"، مؤكدا أنه... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T13:18+0000

2022-02-12T13:18+0000

2022-02-12T13:18+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وكشف الدبيبة، في كلمة له خلال ملتقى "أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين"، عن خطته لإجراء الانتخابات تحت عنوان "عودة الأمانة للشعب"، مؤكدا أنه سيعلن عليها بمناسبة "عيد الثورة" في 17 فبراير/ شباط الجاري.واتهم "قلة في مجلس النواب بالنفراد بالقرار، مشيرا أن ليبيا سيطرت عليها خلال العشر سنوات الماضية طبقة سياسية تقاسمت السلطة والنفوذ والمال وتمدد لنفسها وتعود للحروب والخلافات.ووصف الدبيبة ما يقوم به مجلس النواب بالعبث والمهزلة التي لا تشرف الشعب الليبي، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات لا للتمديد إذا كانت الأطراف الحالية تريد قوانين تدعم قرارات وقوانين تخدم المصالحة.ودعا مجلس النواب إلى الرحيل لأنه يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق ومسؤول عن كل هذه الفوضى والدماء والحروب، مؤكدا أن الحل في انتخابات سريعة لمنع الحرب في البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام.وختم الدبيبة كلمته، بالتأكيد على أن الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة في ليبيا، موجها الشكر إلى المجلس الرئاسي على الجهود واللقاءات والقرارات من أجل تحقيقها ولم الشمل.وصوّت البرلمان الليبي، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.وتعهد الدبيبة، قطب البناء الذي تم تعيينه قبل عام كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط. تولت حكومة الوحدة التابعة له السلطة في أوائل عام 2021.وعندما أُلغيت انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول، وسط انقسامات عميقة حول أساسها القانوني ووجود العديد من المرشحين المثيرين للجدل، اتهم منافسوه بأن فترة ولايته قد انتهت.

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