عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الدواء-الأمريكية-تصرح-بالاستخدام-الطارئ-لعقار-جديد-ضد-متحور-أوميكرون-1058444276.html
"الدواء الأمريكية" تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار جديد ضد متحور "أوميكرون"
"الدواء الأمريكية" تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار جديد ضد متحور "أوميكرون"
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها صرحت بالاستخدام الطارئ لدواء جديد لعلاج المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فعال ضد متحور "أوميكرون". 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T08:59+0000
2022-02-12T08:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ec8835090c0d5096c2c223d676320b2.jpg
وحسب بيان الدواء الأمريكية الذي نشر على موقعها الإلكتروني، يستخدم الدواء الجديد واسمه "بيبتيلوفيماب/ Bebtelovimab"، لعلاج العدوى الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين والأطفال (12 عاماً فما فوق) ذوي الوزن 40 كيلوغرامًا على الأقل.وأشار البيان إلى أن الدواء مخصص لمن هم معرضون لخطر كبير للعدوى الحادة والذين لا يمكن وصولهم إلى خيارات علاج كورونا البديلة المعتمدة.ووفقا للبيان، فإن الدواء عبارة عن حُقن يتم تسريبها في المحلول الوريدي. لكنه غير مصرح به للمرضى الذين يدخلون المستشفى أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين جراء العدوى.هكذا يعمل الدواءعن طريق الارتباط ببروتين "سبايك" للفيروس المسبب لكورونا على غرار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الأخرى التي تم التصريح بها لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر من خفيفة إلى متوسطة​​، ونجحت في تقليل مخاطر الحاجة للعلاج في المستشفيات أو الوفاة.وشمل الجزء الذي تم التحكم فيه من التجارب باستخدام الدواء الوهمي 380 مريضًا منخفض الخطورة.في المرحلة الأولى تم اختيار 150 مريضًا بشكل عشوائي لتلقي حقنة واحدة من "ببيتيلوفيماب" مع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.وفي الثانية، تلقى 176 مريضًا إضافيًا من ذوي الخطورة العالية عقار "ببيتيلوفيماب" مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة.وكانت معدلات الوفيات المرتبطة بكورونا حتى اليوم الـ29 من التجارب، والتي سجلت في أولئك الذين تلقوا عقار "ببيتيلوفيماب" بمفرده أو مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة أقل عموماً من معدل الوفيات المبلغ عنها لدى من تلقوا الدواء الوهمي.إنتاج الدواءشركة "إيلي ليلي" المنتجة للدواء، أعلنت أنها وقعت عقدا مع وزارة الصحة الأمريكية لتزويد الحكومة بما يصل إلى 600 ألف جرعة علاج، مقابل 720 مليون دولار على الأقل.وقالت الشركة إنها أنتجت بالفعل مئات الآلاف من الجرعات.وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها ستجعل العلاج متاحاً على الفور وبشكل مجاني تماماً.وتُعد الخطوة الجديدة مهمة في تلبية الحاجة إلى المزيد من الأدوات لعلاج المرضى مع استمرار ظهور سلالات جديدة من الفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/طبيب-يحذر-من-بداية-عصر-الصم-بسبب-أوميكرون-1058298567.html
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أوميكرون-يشكل-خزانا-لدى-الغزلان-وقد-يعود-إلى-البشر-أكثر-فتكا-1058274732.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d995108f46be6f733819c1312b301b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

"الدواء الأمريكية" تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار جديد ضد متحور "أوميكرون"

08:59 GMT 12.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها صرحت بالاستخدام الطارئ لدواء جديد لعلاج المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فعال ضد متحور "أوميكرون".
وحسب بيان الدواء الأمريكية الذي نشر على موقعها الإلكتروني، يستخدم الدواء الجديد واسمه "بيبتيلوفيماب/ Bebtelovimab"، لعلاج العدوى الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين والأطفال (12 عاماً فما فوق) ذوي الوزن 40 كيلوغرامًا على الأقل.
وأشار البيان إلى أن الدواء مخصص لمن هم معرضون لخطر كبير للعدوى الحادة والذين لا يمكن وصولهم إلى خيارات علاج كورونا البديلة المعتمدة.
ووفقا للبيان، فإن الدواء عبارة عن حُقن يتم تسريبها في المحلول الوريدي. لكنه غير مصرح به للمرضى الذين يدخلون المستشفى أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين جراء العدوى.
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
طبيب يحذر من بداية "عصر الصم" بسبب أوميكرون
10 فبراير, 11:05 GMT

هكذا يعمل الدواء

عن طريق الارتباط ببروتين "سبايك" للفيروس المسبب لكورونا على غرار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الأخرى التي تم التصريح بها لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر من خفيفة إلى متوسطة​​، ونجحت في تقليل مخاطر الحاجة للعلاج في المستشفيات أو الوفاة.
وشمل الجزء الذي تم التحكم فيه من التجارب باستخدام الدواء الوهمي 380 مريضًا منخفض الخطورة.
في المرحلة الأولى تم اختيار 150 مريضًا بشكل عشوائي لتلقي حقنة واحدة من "ببيتيلوفيماب" مع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.
وفي الثانية، تلقى 176 مريضًا إضافيًا من ذوي الخطورة العالية عقار "ببيتيلوفيماب" مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة.
وكانت معدلات الوفيات المرتبطة بكورونا حتى اليوم الـ29 من التجارب، والتي سجلت في أولئك الذين تلقوا عقار "ببيتيلوفيماب" بمفرده أو مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة أقل عموماً من معدل الوفيات المبلغ عنها لدى من تلقوا الدواء الوهمي.
غزلان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
"أوميكرون" يشكل "خزانا" لدى الغزلان وقد يعود إلى البشر أكثر فتكا
9 فبراير, 18:21 GMT

إنتاج الدواء

شركة "إيلي ليلي" المنتجة للدواء، أعلنت أنها وقعت عقدا مع وزارة الصحة الأمريكية لتزويد الحكومة بما يصل إلى 600 ألف جرعة علاج، مقابل 720 مليون دولار على الأقل.
وقالت الشركة إنها أنتجت بالفعل مئات الآلاف من الجرعات.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها ستجعل العلاج متاحاً على الفور وبشكل مجاني تماماً.
وتُعد الخطوة الجديدة مهمة في تلبية الحاجة إلى المزيد من الأدوات لعلاج المرضى مع استمرار ظهور سلالات جديدة من الفيروس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала