https://arabic.sputniknews.com/20220212/الدواء-الأمريكية-تصرح-بالاستخدام-الطارئ-لعقار-جديد-ضد-متحور-أوميكرون-1058444276.html

"الدواء الأمريكية" تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار جديد ضد متحور "أوميكرون"

"الدواء الأمريكية" تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار جديد ضد متحور "أوميكرون"

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها صرحت بالاستخدام الطارئ لدواء جديد لعلاج المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فعال ضد متحور "أوميكرون". 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T08:59+0000

2022-02-12T08:59+0000

2022-02-12T08:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ec8835090c0d5096c2c223d676320b2.jpg

وحسب بيان الدواء الأمريكية الذي نشر على موقعها الإلكتروني، يستخدم الدواء الجديد واسمه "بيبتيلوفيماب/ Bebtelovimab"، لعلاج العدوى الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين والأطفال (12 عاماً فما فوق) ذوي الوزن 40 كيلوغرامًا على الأقل.وأشار البيان إلى أن الدواء مخصص لمن هم معرضون لخطر كبير للعدوى الحادة والذين لا يمكن وصولهم إلى خيارات علاج كورونا البديلة المعتمدة.ووفقا للبيان، فإن الدواء عبارة عن حُقن يتم تسريبها في المحلول الوريدي. لكنه غير مصرح به للمرضى الذين يدخلون المستشفى أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين جراء العدوى.هكذا يعمل الدواءعن طريق الارتباط ببروتين "سبايك" للفيروس المسبب لكورونا على غرار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الأخرى التي تم التصريح بها لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر من خفيفة إلى متوسطة​​، ونجحت في تقليل مخاطر الحاجة للعلاج في المستشفيات أو الوفاة.وشمل الجزء الذي تم التحكم فيه من التجارب باستخدام الدواء الوهمي 380 مريضًا منخفض الخطورة.في المرحلة الأولى تم اختيار 150 مريضًا بشكل عشوائي لتلقي حقنة واحدة من "ببيتيلوفيماب" مع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.وفي الثانية، تلقى 176 مريضًا إضافيًا من ذوي الخطورة العالية عقار "ببيتيلوفيماب" مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة.وكانت معدلات الوفيات المرتبطة بكورونا حتى اليوم الـ29 من التجارب، والتي سجلت في أولئك الذين تلقوا عقار "ببيتيلوفيماب" بمفرده أو مع أجسام مضادة وحيدة النسيلة أقل عموماً من معدل الوفيات المبلغ عنها لدى من تلقوا الدواء الوهمي.إنتاج الدواءشركة "إيلي ليلي" المنتجة للدواء، أعلنت أنها وقعت عقدا مع وزارة الصحة الأمريكية لتزويد الحكومة بما يصل إلى 600 ألف جرعة علاج، مقابل 720 مليون دولار على الأقل.وقالت الشركة إنها أنتجت بالفعل مئات الآلاف من الجرعات.وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها ستجعل العلاج متاحاً على الفور وبشكل مجاني تماماً.وتُعد الخطوة الجديدة مهمة في تلبية الحاجة إلى المزيد من الأدوات لعلاج المرضى مع استمرار ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/طبيب-يحذر-من-بداية-عصر-الصم-بسبب-أوميكرون-1058298567.html

https://arabic.sputniknews.com/20220209/أوميكرون-يشكل-خزانا-لدى-الغزلان-وقد-يعود-إلى-البشر-أكثر-فتكا-1058274732.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا