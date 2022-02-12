https://arabic.sputniknews.com/20220212/الرئيس-الإيراني-يطالب-باتخاذ-إجراء-جديد-بشأن-صدام-حسين-1058467250.html
الرئيس الإيراني يطالب باتخاذ إجراء جديد بشأن صدام حسين
الرئيس الإيراني يطالب باتخاذ إجراء جديد بشأن صدام حسين
طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، باتخاذ إجراء جديد بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T17:40+0000
2022-02-12T17:40+0000
2022-02-12T17:50+0000
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أفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن رئيسي يطالب بفضح ما أسماه بـ"الجرائم والرذائل الأخلاقية للرئيس العراقي في عهد حزب البعث البائد"، وحلفائه بحق الشعب الإيراني، خارج الحدود الوطنية ويتم الإعلان عنها على مستوى العالم.جاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال استقباله، اليوم، جمعا من عوائل "الشهداء والمصابين" الذين سقطوا إثر قصف مباراة ملعب كرة القدم في مدينة جوار بمحافظة إيلام غربي البلاد، بواسطة المقاتلات العراقية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.واعتبر إبراهيم رئيسي، محافظة إيلام، واحدة من المحافظات الإيرانية الصامدة، والتي ساعدت بشكل كبير خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، أو ما تطلق عليه إيران حرب "الدفاع المقدس" (1980-1988) في الدفاع عن ثغور البلاد والثورة الإسلامية.وقال الرئيس الإيراني: "إن إقامة مباراة كرة القدم في مدينة جوار، في عام 1986، رغم الظروف الناجمة عن الحرب المفروضة، شاهدة على مدى صمود ومقاومة أهالي محافظة إيلام الذين برهنوا بأنهم لن يتركوا الساحة أمام العدو إطلاقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الأمم-المتحدة-العراق-دفع-الجزء-الأخير-من-تعويضات-حرب-الخليج-1058275863.html
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صدام حسين, إيران, العراق, العالم العربي
الرئيس الإيراني يطالب باتخاذ إجراء جديد بشأن صدام حسين
17:40 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 17:50 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، باتخاذ إجراء جديد بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
أفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم السبت، بأن رئيسي يطالب بفضح ما أسماه بـ"الجرائم والرذائل الأخلاقية للرئيس العراقي في عهد حزب البعث البائد
"، وحلفائه بحق الشعب الإيراني، خارج الحدود الوطنية ويتم الإعلان عنها على مستوى العالم.
جاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال استقباله، اليوم، جمعا من عوائل "الشهداء والمصابين" الذين سقطوا إثر قصف مباراة ملعب كرة القدم في مدينة جوار بمحافظة إيلام غربي البلاد، بواسطة المقاتلات العراقية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
.
واعتبر إبراهيم رئيسي، محافظة إيلام، واحدة من المحافظات الإيرانية الصامدة، والتي ساعدت بشكل كبير خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، أو ما تطلق عليه إيران حرب "الدفاع المقدس" (1980-1988) في الدفاع عن ثغور البلاد والثورة الإسلامية.
وقال الرئيس الإيراني: "إن إقامة مباراة كرة القدم في مدينة جوار، في عام 1986، رغم الظروف الناجمة عن الحرب المفروضة، شاهدة على مدى صمود ومقاومة أهالي محافظة إيلام الذين برهنوا بأنهم لن يتركوا الساحة أمام العدو إطلاقا.