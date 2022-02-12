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https://arabic.sputniknews.com/20220212/السعودية-تعلن-إطلاق-أول-إذاعة-إخبارية-غدا-الأحد-1058464092.html
السعودية تعلن إطلاق أول إذاعة إخبارية غدا الأحد
السعودية تعلن إطلاق أول إذاعة إخبارية غدا الأحد
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة، على أن تبدأ بثها غدا الأحد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:00+0000
2022-02-12T16:00+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم السبت، بأن الإذاعة الإخبارية الأولى من نوعها في المملكة ستكون الفرع الإذاعي لقناة "الإخبارية".وأوضحت أن إطلاق الإذاعة الإخبارية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير/ شباط من كل عام.ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف من هذه الخطوة "استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص".وبحسب "واس" سيكون "البث المبدئي لإذاعة الإخبارية في ثلاثة مناطق من خلال موجة الـ fm هي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00".ومن المقرر أن تقدم الإذاعة "فترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كافة القضايا التي تهم المجتمع بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة".
https://arabic.sputniknews.com/20170209/سبوتنيك-إذاعة-24ساعة-1022168307.html
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن إطلاق أول إذاعة إخبارية غدا الأحد

16:00 GMT 12.02.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة، على أن تبدأ بثها غدا الأحد.
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم السبت، بأن الإذاعة الإخبارية الأولى من نوعها في المملكة ستكون الفرع الإذاعي لقناة "الإخبارية".
وأوضحت أن إطلاق الإذاعة الإخبارية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير/ شباط من كل عام.
ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف من هذه الخطوة "استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص".
وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2017
"سبوتنيك" تحتفل باليوم العالمي للإذاعة بماراثون على مدار 24 ساعة
9 فبراير 2017, 11:52 GMT
وبحسب "واس" سيكون "البث المبدئي لإذاعة الإخبارية في ثلاثة مناطق من خلال موجة الـ fm هي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00".
ومن المقرر أن تقدم الإذاعة "فترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كافة القضايا التي تهم المجتمع بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة".
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