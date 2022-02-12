السعودي فائق عابدي على موعد مع التاريخ في أولمبياد بكين
13:24 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 12.02.2022)
يستعد السعودي فائق عابدي، للمشاركة بمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة 'Giant Slalom' ، التي ستجري يوم الأحد، ضمن منافسات رياضة التزلج الألبي 'Alpine Skiing' لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية من انطلاقها في أوّل نسخه عام 1924م.
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الانباء السعودية.
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الانباء السعودية.
غــــــــدًا 🗓️— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) February 12, 2022
- الجولة الأولى 5:15 ص 🇸🇦
- الجولة الثانية 8:45 ص 🇸🇦
يشارك لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي 'فائق عابدي' في منافسات 'التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة' ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022
كل التوفيق 'فائق' 🙏💚#السعودية_في_الأولمبياد_الشتوي pic.twitter.com/CoXVXIl3KN
ومنذ وصوله إلى بكين في الثالث من فبراير الحالي، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته وبشكل منتظم بقيادة مدربيه باتريس لوكاس و دانييل سان استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تساهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.