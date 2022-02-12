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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/السعودي-فائق-عابدي-على-موعد-مع-التاريخ-في-أولمبياد-بكين-1058455782.html
السعودي فائق عابدي على موعد مع التاريخ في أولمبياد بكين
السعودي فائق عابدي على موعد مع التاريخ في أولمبياد بكين
يستعد السعودي فائق عابدي، للمشاركة بمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة 'Giant Slalom' ، التي ستجري يوم الأحد، ضمن منافسات رياضة التزلج الألبي 'Alpine... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T13:24+0000
2022-02-12T13:25+0000
بكين 2022
رياضة
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وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية من انطلاقها في أوّل نسخه عام 1924م.وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الانباء السعودية. ومنذ وصوله إلى بكين في الثالث من فبراير الحالي، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته وبشكل منتظم بقيادة مدربيه باتريس لوكاس و دانييل سان استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تساهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.
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رياضة

السعودي فائق عابدي على موعد مع التاريخ في أولمبياد بكين

13:24 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 12.02.2022)
© REUTERS / PHIL NOBLEاللاعب السعودي فائق عابدي المشارك بأولمبياد بكين الشتوية
اللاعب السعودي فائق عابدي المشارك بأولمبياد بكين الشتوية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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يستعد السعودي فائق عابدي، للمشاركة بمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة 'Giant Slalom' ، التي ستجري يوم الأحد، ضمن منافسات رياضة التزلج الألبي 'Alpine Skiing' لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية من انطلاقها في أوّل نسخه عام 1924م.
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الانباء السعودية.
ومنذ وصوله إلى بكين في الثالث من فبراير الحالي، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته وبشكل منتظم بقيادة مدربيه باتريس لوكاس و دانييل سان استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تساهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.
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