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السفيرة البريطانية تعلن عن استمرار عمل سفارة بلادها في كييف
السفيرة البريطانية تعلن عن استمرار عمل سفارة بلادها في كييف
قالت السفيرة البريطانية في كييف، ميليندا سيمونز، إنها تواصل العمل مع فريقها الأساسي في السفارة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:08+0000
2022-02-12T09:08+0000
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ونشرت سيمونز تغريدة قالت فيها إنها تواصل العمل من السفارة في العاصمة الأوكرانية برفقة فريق السفارة الأساسي.وفي وقت سابق، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بالخروج الطوعي من أوكرانيا لجزء من موظفي السفارة الأمريكية في كييف وأفراد من أسر الدبلوماسيين.في الوقت نفسه، أشار رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تقوم بإجلاء البعثات الدبلوماسية من أوكرانيا، وحث على عدم تهويل الموقف.في وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا فقط أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية بنيتها إجلاء أفراد عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية يوم الاثنين.
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم

السفيرة البريطانية تعلن عن استمرار عمل سفارة بلادها في كييف

09:08 GMT 12.02.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
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قالت السفيرة البريطانية في كييف، ميليندا سيمونز، إنها تواصل العمل مع فريقها الأساسي في السفارة.
ونشرت سيمونز تغريدة قالت فيها إنها تواصل العمل من السفارة في العاصمة الأوكرانية برفقة فريق السفارة الأساسي.
وفي وقت سابق، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بالخروج الطوعي من أوكرانيا لجزء من موظفي السفارة الأمريكية في كييف وأفراد من أسر الدبلوماسيين.
في الوقت نفسه، أشار رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تقوم بإجلاء البعثات الدبلوماسية من أوكرانيا، وحث على عدم تهويل الموقف.
في وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا فقط أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية بنيتها إجلاء أفراد عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية يوم الاثنين.
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