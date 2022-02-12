https://arabic.sputniknews.com/20220212/السفيرة-البريطانية-تعلن-عن-استمرار-عمل-سفارة-بلادها-في-كييف-1058444752.html
السفيرة البريطانية تعلن عن استمرار عمل سفارة بلادها في كييف
السفيرة البريطانية تعلن عن استمرار عمل سفارة بلادها في كييف
قالت السفيرة البريطانية في كييف، ميليندا سيمونز، إنها تواصل العمل مع فريقها الأساسي في السفارة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:08+0000
2022-02-12T09:08+0000
2022-02-12T09:08+0000
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ونشرت سيمونز تغريدة قالت فيها إنها تواصل العمل من السفارة في العاصمة الأوكرانية برفقة فريق السفارة الأساسي.وفي وقت سابق، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بالخروج الطوعي من أوكرانيا لجزء من موظفي السفارة الأمريكية في كييف وأفراد من أسر الدبلوماسيين.في الوقت نفسه، أشار رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تقوم بإجلاء البعثات الدبلوماسية من أوكرانيا، وحث على عدم تهويل الموقف.في وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا فقط أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية بنيتها إجلاء أفراد عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية يوم الاثنين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم
السفيرة البريطانية تعلن عن استمرار عمل سفارة بلادها في كييف
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قالت السفيرة البريطانية في كييف، ميليندا سيمونز، إنها تواصل العمل مع فريقها الأساسي في السفارة.
ونشرت سيمونز تغريدة قالت فيها إنها تواصل العمل من السفارة في العاصمة الأوكرانية برفقة فريق السفارة الأساسي.
وفي وقت سابق، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بالخروج الطوعي من أوكرانيا
لجزء من موظفي السفارة الأمريكية في كييف وأفراد من أسر الدبلوماسيين.
في الوقت نفسه، أشار رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تقوم بإجلاء البعثات الدبلوماسية من أوكرانيا، وحث على عدم تهويل الموقف.
في وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا فقط أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية بنيتها إجلاء أفراد عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية يوم الاثنين.