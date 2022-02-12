https://arabic.sputniknews.com/20220212/السفير-السعودي-ولي-العهد-يزور-تونس-قريبا-1058457357.html
السفير السعودي: ولي العهد يزور تونس قريبا
السفير السعودي: ولي العهد يزور تونس قريبا
أكد السفير السعودي في تونس، عبد العزيز بن علي الصقر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يزور تونس قريبا، لكنه لم يحدد متى سيكون موعد الزيارة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T13:57+0000
2022-02-12T13:57+0000
2022-02-12T13:57+0000
أخبار تونس اليوم
السعودية
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وحسب موقع نسمة التونسي أوضح الصقر أن الرئيس قيس سعيد وجه دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن بن سلمان لبى الدعوة.وعن الموعد المحدد لتلك الزيارة، قال السفير السعودي إن موعد الزيارة سوف يتم تحديدها عن طريق القنوات الدبلوماسية.وعن بعض المشروعات الموجودة في تونس قال السفير السعودي "من بينها مستشفى الملك سلمان بالقيروان وهو منحة مقدمة من السعودية قدرها 85 مليون دولار".وأكد أنه تلقى وعدا من رئيسة الحكومة "لتشرف على المشاريع السعودية وخاصة مستشفى القيروان"، قائلا: إن "وزارة الاستثمار السعودية على تواصل مع تونس وهناك اتصالات عن بعد بهدف الاستثمار في البلاد في مجالات الاتصالات والحديد".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الصندوق-السعودي-للتنمية-يؤكد-مواصلة-استثماره-في-تونس-1058450951.html
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أخبار تونس اليوم, السعودية
السفير السعودي: ولي العهد يزور تونس قريبا
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أكد السفير السعودي في تونس، عبد العزيز بن علي الصقر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يزور تونس قريبا، لكنه لم يحدد متى سيكون موعد الزيارة.
وحسب موقع نسمة التونسي
أوضح الصقر أن الرئيس قيس سعيد وجه دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن بن سلمان لبى الدعوة.
وعن الموعد المحدد لتلك الزيارة، قال السفير السعودي إن موعد الزيارة سوف يتم تحديدها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
وقال الصقر: "التعاون السعودي التونسي يعود للعام 1975 من خلال الصندوق السعودي للتنمية"، مؤكدا أنه "من المقرر أن ينجز 32 مشروعا في تونس وقدرت المنح والقروض التي قدمت من خلالها بمليار و350 مليون دولار أنجز منها العديد من المشاريع بمعدل28 مشروع تم إنجازها".
وعن بعض المشروعات الموجودة في تونس قال السفير السعودي "من بينها مستشفى الملك سلمان بالقيروان وهو منحة مقدمة من السعودية قدرها 85 مليون دولار".
وقال: "التقيت كلا من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الصحة وتم الإتفاق على تسريع كافة الإجراءات متوقعا تنفيذ المشاريع المعلقة خلال الأشهر وربما الأسابيع القادمة".
وأكد أنه تلقى وعدا من رئيسة الحكومة "لتشرف على المشاريع السعودية وخاصة مستشفى القيروان"، قائلا: إن "وزارة الاستثمار السعودية على تواصل مع تونس وهناك اتصالات عن بعد بهدف الاستثمار في البلاد في مجالات الاتصالات والحديد".