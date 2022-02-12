https://arabic.sputniknews.com/20220212/السلطات-العراقية-تعتقل-المتهم-بعمليات-خطف-واغتيال-في-ميسان-1058445912.html
السلطات العراقية تعتقل المتهم بعمليات خطف واغتيال في ميسان
السلطات العراقية تعتقل المتهم بعمليات خطف واغتيال في ميسان
اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف في محافظة ميسان. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:31+0000
2022-02-12T09:31+0000
2022-02-12T09:31+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".في سياق متصل، كان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد ندد، يوم الأحد الماضي، بواقعة اغتيال قاض في محافظة ميسان، حسبما جاء هذا في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.وقال البيان إن المجلس يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري والذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الأجهزة الأمنية لإعادة فرض سلطة القانون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
السلطات العراقية تعتقل المتهم بعمليات خطف واغتيال في ميسان
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اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف في محافظة ميسان.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)
، إن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".
وتابع البيان: "المتهم مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، وقد تم إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".
في سياق متصل، كان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد ندد، يوم الأحد الماضي، بواقعة اغتيال قاض في محافظة ميسان، حسبما جاء هذا في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.
وقال البيان إن المجلس يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري والذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.
وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الأجهزة الأمنية لإعادة فرض سلطة القانون.