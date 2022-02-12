https://arabic.sputniknews.com/20220212/السومة-يخرج-غاضبا-من-لقاء-الأهلي-ويعلقفيديو-1058439496.html
السومة يخرج غاضبا من لقاء الأهلي ويعلق...فيديو
السومة يخرج غاضبا من لقاء الأهلي ويعلق...فيديو
أبدى اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، غضبا كبيرا بعد استبداله أمام فريق الفتح، في المباراة التي جرت ضمن مبارايات الجولة الـ20 من بطولة دوري... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T05:29+0000
2022-02-12T05:29+0000
2022-02-12T05:29+0000
رياضة
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وقذف السومة كرسيا كان في طريقه أثناء توجهه لمقاعد البدلاء كما رفض تحية مدربه.وقام المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الأهلي بإخراج السومة والدفع باللاعب محمد خبراني بدلا منه.من جهته علّق السومة على هذا المشهد من خلال منشور على صفحته على "تويتر"، قال فيه: "أولا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية. وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثير في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الأفضل والحين التركيز على المباراة القادم".يذكر أن الأهلي فاز بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
السومة يخرج غاضبا من لقاء الأهلي ويعلق...فيديو
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أبدى اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، غضبا كبيرا بعد استبداله أمام فريق الفتح، في المباراة التي جرت ضمن مبارايات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقذف السومة كرسيا كان في طريقه أثناء توجهه لمقاعد البدلاء كما رفض تحية مدربه.
وقام المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الأهلي بإخراج السومة والدفع باللاعب محمد خبراني بدلا منه.
من جهته علّق السومة على هذا المشهد من خلال منشور على صفحته على "تويتر"، قال فيه: "أولا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية. وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثير في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الأفضل والحين التركيز على المباراة القادم".
يذكر أن الأهلي فاز
بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.