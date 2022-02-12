عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/السومة-يخرج-غاضبا-من-لقاء-الأهلي-ويعلقفيديو-1058439496.html
السومة يخرج غاضبا من لقاء الأهلي ويعلق...فيديو
السومة يخرج غاضبا من لقاء الأهلي ويعلق...فيديو
أبدى اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، غضبا كبيرا بعد استبداله أمام فريق الفتح، في المباراة التي جرت ضمن مبارايات الجولة الـ20 من بطولة دوري... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T05:29+0000
2022-02-12T05:29+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/1047686148_0:154:2962:1820_1920x0_80_0_0_46bf1258e3596c22a011601d48231eb4.jpg
وقذف السومة كرسيا كان في طريقه أثناء توجهه لمقاعد البدلاء كما رفض تحية مدربه.وقام المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الأهلي بإخراج السومة والدفع باللاعب محمد خبراني بدلا منه.من جهته علّق السومة على هذا المشهد من خلال منشور على صفحته على "تويتر"، قال فيه: "أولا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية. وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثير في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الأفضل والحين التركيز على المباراة القادم".يذكر أن الأهلي فاز بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/1047686148_165:0:2797:1974_1920x0_80_0_0_a50092da2a43d1fdcc0edf14cdf07947.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

السومة يخرج غاضبا من لقاء الأهلي ويعلق...فيديو

05:29 GMT 12.02.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNESعمر السومة
عمر السومة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNES
تابعنا عبرGoogle news
أبدى اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، غضبا كبيرا بعد استبداله أمام فريق الفتح، في المباراة التي جرت ضمن مبارايات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقذف السومة كرسيا كان في طريقه أثناء توجهه لمقاعد البدلاء كما رفض تحية مدربه.
وقام المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الأهلي بإخراج السومة والدفع باللاعب محمد خبراني بدلا منه.
من جهته علّق السومة على هذا المشهد من خلال منشور على صفحته على "تويتر"، قال فيه: "أولا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية. وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثير في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الأفضل والحين التركيز على المباراة القادم".
يذكر أن الأهلي فاز بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала