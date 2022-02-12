https://arabic.sputniknews.com/20220212/الشرطة-الكندية-تفرق-محتجين-يعطلون-حركة-التجارة-في-معبر-حدودي-مع-أمريكا-1058461523.html
الشرطة الكندية تفرق محتجين يعطلون حركة التجارة في معبر حدودي مع أمريكا
الشرطة الكندية تفرق محتجين يعطلون حركة التجارة في معبر حدودي مع أمريكا
تحركت الشرطة الكندية، اليوم السبت، لإبعاد المحتجين الذين يعطلون حركة التجارة بين الولايات المتحدة وكندا عبر جسر حدودي رئيسي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:10+0000
2022-02-12T15:10+0000
2022-02-12T15:10+0000
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102649/45/1026494560_0:263:3001:1951_1920x0_80_0_0_2d916b52cede883649c53c4bdf8c670d.jpg
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن العديد من سائقي الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بدأوا في التحرك بعيدا مع اقتراب الشرطة بعد الفجر بقليل.وقضى المحتجون الليلة عند جسر "أمباسادور" وهو أكثر المعابر ازدحاما بين الولايات المتحدة وكندا على الرغم من التحذيرات الجديدة لإنهاء الإغلاق الذي عطل تدفق البضائع بين البلدين وأجبر صناعة السيارات في الجانبين على سحب المنتج.ويعارض سائقو الشاحنات الذين يتنقلون بين كندا والولايات المتحدة، قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في 15 يناير/ كانون الثاني.وبموجب هذا القانون أصبح عليهم الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.وبدأ المعارضون للقانون في قطع حركة المرور عبر الحدود إلى أوتاوا لأول مرة في 28 يناير/ كانون الثاني واستولوا تدريجيا على وسط العاصمة الكندية، أوتاوا.ومع استعادة الشرطة للسيطرة على العاصمة، ركز المحتجون تظاهراتهم عند المعبر الحدودي.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/ترودو-يعد-بايدن-بـإجراءات-سريعة-لفرض-القانون-بشأن-احتجاجات-سائقي-الشاحنات-في-كندا-1058435565.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102649/45/1026494560_24:0:2975:2213_1920x0_80_0_0_27bd0e1f7e33354952fa7679b80b0737.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الكندية تفرق محتجين يعطلون حركة التجارة في معبر حدودي مع أمريكا
تابعنا عبر
تحركت الشرطة الكندية، اليوم السبت، لإبعاد المحتجين الذين يعطلون حركة التجارة بين الولايات المتحدة وكندا عبر جسر حدودي رئيسي.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"
الأمريكية أن العديد من سائقي الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بدأوا في التحرك بعيدا مع اقتراب الشرطة بعد الفجر بقليل.
وقضى المحتجون الليلة عند جسر "أمباسادور" وهو أكثر المعابر ازدحاما بين الولايات المتحدة وكندا على الرغم من التحذيرات الجديدة لإنهاء الإغلاق الذي عطل تدفق البضائع بين البلدين وأجبر صناعة السيارات في الجانبين على سحب المنتج.
ويعارض سائقو الشاحنات
الذين يتنقلون بين كندا والولايات المتحدة، قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في 15 يناير/ كانون الثاني.
وبموجب هذا القانون أصبح عليهم الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.
وبدأ المعارضون للقانون في قطع حركة المرور عبر الحدود إلى أوتاوا لأول مرة في 28 يناير/ كانون الثاني واستولوا تدريجيا على وسط العاصمة الكندية، أوتاوا.
ومع استعادة الشرطة للسيطرة على العاصمة، ركز المحتجون تظاهراتهم عند المعبر الحدودي.