https://arabic.sputniknews.com/20220212/الشرطة-تعترض-طريق-50-سيارة-كانت-تحاول-الدخول-إلى-باريس-للمشاركة-في-احتجاجات-قافلة-الحرية-1058447084.html
الشرطة تعترض طريق 50 سيارة كانت تحاول الدخول إلى باريس للمشاركة في احتجاجات "قافلة الحرية"
الشرطة تعترض طريق 50 سيارة كانت تحاول الدخول إلى باريس للمشاركة في احتجاجات "قافلة الحرية"
قالت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إنها اعترضت طريق 50 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس، للمشاركة في احتجاجات. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T10:05+0000
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ونقلت "رويترز" عن مكتب شرطة باريس إن الـ50 سيارة كانت تعتزم المشاركة فيما يعرف باحتجاجات "قافلة الحرية" المعارضة للقيود المفروضة بسبب كوفيد -19.وأوضح مكتب شرطة في باريس في تغريدة على تويتر، إنه تم اعتراض السيارات عند نقطتي دخول إلى العاصمة الفرنسية باريس.يذكر أن كلا من باريس وبروكسل قررتا حظر احتجاجات سائقي الشاحنات وسائقي السيارات الذين يتظاهرون ضد قيود كورونا.وحسب "رويترز"، أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، إيقاف مسيرة الاحتجاج التي أطلق عليها اسم "قافلة الحرية" أمام حدود المدينة.وأكدت السلطات أن أي شخص ينتهك حظر الوصول يواجه خطر السجن لمدة عامين والغرامة 4500 يورو وسحب رخصة القيادة.وقالت محافظة باريس إنه من أجل عدم تعريض النظام العام للخطر، سيتم منع السائقين المحتجين من الوصول من الجمعة إلى الاثنين.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الشرطة تعترض طريق 50 سيارة كانت تحاول الدخول إلى باريس للمشاركة في احتجاجات "قافلة الحرية"
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قالت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إنها اعترضت طريق 50 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس، للمشاركة في احتجاجات.
ونقلت "رويترز" عن مكتب شرطة باريس إن الـ50 سيارة كانت تعتزم المشاركة فيما يعرف باحتجاجات "قافلة الحرية" المعارضة للقيود المفروضة بسبب كوفيد -19.
وأوضح مكتب شرطة في باريس في تغريدة على تويتر، إنه تم اعتراض السيارات عند نقطتي دخول إلى العاصمة الفرنسية باريس.
يذكر أن كلا من باريس وبروكسل قررتا حظر احتجاجات سائقي الشاحنات وسائقي السيارات الذين يتظاهرون ضد قيود كورونا.
وحسب "رويترز"، أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، إيقاف مسيرة الاحتجاج
التي أطلق عليها اسم "قافلة الحرية" أمام حدود المدينة.
وأكدت السلطات أن أي شخص ينتهك حظر الوصول يواجه خطر السجن لمدة عامين والغرامة 4500 يورو وسحب رخصة القيادة.
وقالت محافظة باريس إنه من أجل عدم تعريض النظام العام للخطر، سيتم منع السائقين المحتجين من الوصول من الجمعة إلى الاثنين.
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