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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الصين-تحصد-أول-ذهبية-في-التزلج-السريع-للرجال-1058457108.html
الصين تحصد أول ذهبية في التزلج السريع للرجال
الصين تحصد أول ذهبية في التزلج السريع للرجال
أشاد غاو تينغيو بالشغف الذي أبداه المشجعون الصينيون بعد أن حقق الفوز في سباق التزلج السريع للرجال 500 متر، اليوم السبت، محققًا رقمًا قياسيًا أولمبيًا، وحصل على... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T13:48+0000
2022-02-12T13:50+0000
بكين 2022
الصين
رياضة
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وهتف الحشد الملوح بالأعلام فرحا وضجت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية باسم غاوعندما تجاوز، البالغ من العمر 24 عامًا، خط النهاية في 34.32 ثانية، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 34.41، الذي سجله النرويجي هافارد هولمفيورد لورنتزن فور، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".وقال غاو إنه "يأمل أن يؤدي فوزه إلى إلهام المزيد من الصينيين للمشاركة في التزلج السريع مع استكمال منصة التتويج الآسيوية". وحصل الكوري الجنوبي تشا مين-كيو على الميدالية الفضية بزمن 34.39، وحصل الياباني واتارو موريشيغي على البرونزية بزمن 34.49.وقال جاو "أشعر بعاطفة كبيرة الآن، لأنها أول ذهبية للصين (في التزلج السريع للرجال)".وأضاف: "آمل أن يتحسن التزلج السريع في الصين في المستقبل، ربما لأن الجمهور الصيني متحمس للغاية، ولهذا أشعر بعاطفة أكثر من المعتاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/غينيس-تحتفي-بشاب-يمني-يحطم-الرقم-القياسي-بموازنة-البيض-فيديو-1058448494.html
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الصين, رياضة

الصين تحصد أول ذهبية في التزلج السريع للرجال

13:48 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 12.02.2022)
© REUTERS / FABRIZIO BENSCHبكين 2022
بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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أشاد غاو تينغيو بالشغف الذي أبداه المشجعون الصينيون بعد أن حقق الفوز في سباق التزلج السريع للرجال 500 متر، اليوم السبت، محققًا رقمًا قياسيًا أولمبيًا، وحصل على الميدالية الذهبية الرابعة للصين في دورة الألعاب الشتوية في بكين، اليوم السبت.
وهتف الحشد الملوح بالأعلام فرحا وضجت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية باسم غاوعندما تجاوز، البالغ من العمر 24 عامًا، خط النهاية في 34.32 ثانية، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 34.41، الذي سجله النرويجي هافارد هولمفيورد لورنتزن فور، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وقال غاو إنه "يأمل أن يؤدي فوزه إلى إلهام المزيد من الصينيين للمشاركة في التزلج السريع مع استكمال منصة التتويج الآسيوية". وحصل الكوري الجنوبي تشا مين-كيو على الميدالية الفضية بزمن 34.39، وحصل الياباني واتارو موريشيغي على البرونزية بزمن 34.49.
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10:50 GMT
وقال جاو "أشعر بعاطفة كبيرة الآن، لأنها أول ذهبية للصين (في التزلج السريع للرجال)".
وأضاف: "آمل أن يتحسن التزلج السريع في الصين في المستقبل، ربما لأن الجمهور الصيني متحمس للغاية، ولهذا أشعر بعاطفة أكثر من المعتاد".
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