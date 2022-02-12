https://arabic.sputniknews.com/20220212/العراق-يسعى-لعقد-صفقات-عسكرية-مع-روسيا-وفرنسا-وباكستان-1058459665.html
العراق يسعى لعقد صفقات عسكرية مع روسيا وفرنسا وباكستان
العراق يسعى لعقد صفقات عسكرية مع روسيا وفرنسا وباكستان
تخطط الحكومة العراقية لعقد صفقات عسكرية تشمل شراء طائرات مقاتلة وأنظمة دفاعية من روسيا وفرنسا وباكستان. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T14:40+0000
2022-02-12T14:40+0000
2022-02-12T14:45+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع)، أن وزارة الدفاع تعتزم شراء طائرات مقاتلة وأنظمة دفاعية، من هذه الدول الثلاث.وقال مصدر أمني مطلع إن الحكومة لديها خطط لزيادة عدد الدبابات والفرق والكتائب العسكرية، موضحا أن الهدف من ذلك هو تعزيز الدفاعات الجوية والبرية.وذكر أنه من المقرر أن يتجه وفد أمني عراقي إلى باريس وموسكو وإسلام أباد للاتفاق على هذه الصفقات.وقال موقع أخبار الدفاع "ديفينس نيوز"، نقلا عن رئيس الاستشارات الجيوسياسية لدى مؤسسة "ناميا غروب"، نورمان ريكلفس، إن فرنسا عرضت على العراق بيع 20 طائرة مسيرة.وأشار إلى أن الجيش العراقي يعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، بتكلفة 240 مليون دولار، يتم دفعها بالنفط بدلا من النقد.عن التعاون مع باكستان قال إن إسلام أباد عرضت بيع 20 طائرة مسيرة، إلا أن وزارة الدفاع العراقية ما زالت تدرس هذا العرض.وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، قد أكد للوكالة في وقت سابق، وجود عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا.وبين أن "هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأمريكي حيث هناك دبابات متطورة، وهي دبابات ابرامز، وهناك دبابات [T-90] الروسية المنشأ ولدينا العديد منها والتي تعادل ابرامز".وأوضح أن هناك عقودا كثيرة تشمل طائرات مسيرة مسلحة تحلق في الأجواء العراقية لمدة 30 ساعة وقادرة على معالجة الأهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق، وأثبتت قدرتها وفعاليتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/العراق-يدعو-مواطنيه-إلى-مغادرة-أوكرانيا-وعدم-السفر-إليها-1058450803.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يسعى لعقد صفقات عسكرية مع روسيا وفرنسا وباكستان
14:40 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
تخطط الحكومة العراقية لعقد صفقات عسكرية تشمل شراء طائرات مقاتلة وأنظمة دفاعية من روسيا وفرنسا وباكستان.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية
(واع)، أن وزارة الدفاع تعتزم شراء طائرات مقاتلة وأنظمة دفاعية، من هذه الدول الثلاث.
وقال مصدر أمني مطلع إن الحكومة لديها خطط لزيادة عدد الدبابات والفرق والكتائب العسكرية، موضحا أن الهدف من ذلك هو تعزيز الدفاعات الجوية والبرية.
وذكر أنه من المقرر أن يتجه وفد أمني عراقي إلى باريس وموسكو وإسلام أباد للاتفاق على هذه الصفقات.
وقال موقع أخبار الدفاع "ديفينس نيوز"، نقلا عن رئيس الاستشارات الجيوسياسية لدى مؤسسة "ناميا غروب"، نورمان ريكلفس، إن فرنسا عرضت على العراق بيع 20 طائرة مسيرة.
وأشار إلى أن الجيش العراقي
يعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، بتكلفة 240 مليون دولار، يتم دفعها بالنفط بدلا من النقد.
عن التعاون مع باكستان قال إن إسلام أباد عرضت بيع 20 طائرة مسيرة، إلا أن وزارة الدفاع العراقية ما زالت تدرس هذا العرض.
وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، قد أكد للوكالة في وقت سابق، وجود عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا.
وبين أن "هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأمريكي حيث هناك دبابات متطورة، وهي دبابات ابرامز، وهناك دبابات [T-90] الروسية المنشأ ولدينا العديد منها والتي تعادل ابرامز".
وأوضح أن هناك عقودا كثيرة تشمل طائرات مسيرة مسلحة تحلق في الأجواء العراقية لمدة 30 ساعة وقادرة على معالجة الأهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق، وأثبتت قدرتها وفعاليتها.