https://arabic.sputniknews.com/20220212/القوات-الأمنية-العراقية-واختبار-قدرتها-على-فرض-القانون-جنوبي-البلاد-1058449870.html
القوات الأمنية العراقية واختبار قدرتها على فرض القانون جنوبي البلاد
القوات الأمنية العراقية واختبار قدرتها على فرض القانون جنوبي البلاد
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استمرار عملية تعزيز فرض الأمن والاستقرار في محافظة ميسان، مؤكدة القبض على 8 من المطلوبين. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:18+0000
2022-02-12T11:18+0000
2022-02-12T11:18+0000
راديو
هموم عراقية
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القوات الأمنية العراقية واختبار قدرتها على فرض القانون جنوبي البلاد
القوات الأمنية العراقية واختبار قدرتها على فرض القانون جنوبي البلاد
وشهدت محافظة ميسان جنوبي العراق أعمال عنف وحوادث اغتيال دفعت بـ"التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق" إلى تشكيل لجنة مشتركة من أجل تهدئة الأوضاع في المحافظة، حيث قالت اللجنة، إنها ستواصل العمل من أجل كشف المتورطين بالاغتيالات الأخيرة في ميسان.فهل ترتبط أعمال العنف هذه بمسألة الصراع حول تشكيل الحكومة؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكرى والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي: "يوجد هناك صراع اجتماعي متمثل بالصراعات العشائرية، إضافة إلى الصراعات بين الأحزاب كاستحقاق انتخابي، والمؤثر المهم في هذا المشهد هو الصراع السياسي، نظرا لما تمتلكه الأجنحة المسلحة من قدرة مواجهة المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتفويض الذي أعطي للقوات النظامية سيمثل خط شروع لفرض هيبة الدولة والقانون".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058449682_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_40103868562056856fff3efd642bf6b8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
القوات الأمنية العراقية واختبار قدرتها على فرض القانون جنوبي البلاد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استمرار عملية تعزيز فرض الأمن والاستقرار في محافظة ميسان، مؤكدة القبض على 8 من المطلوبين.
وشهدت محافظة ميسان جنوبي العراق أعمال عنف وحوادث اغتيال دفعت بـ"التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق" إلى تشكيل لجنة مشتركة من أجل تهدئة الأوضاع في المحافظة، حيث قالت اللجنة، إنها ستواصل العمل من أجل كشف المتورطين بالاغتيالات الأخيرة في ميسان.
فهل ترتبط أعمال العنف هذه بمسألة الصراع حول تشكيل الحكومة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكرى والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"هناك توتر وتصعيد كبير ليس فقط في محافظة ميسان، وإنما في محافظات جنوب العراق عموما، مما رفع من منسوب القلق، فهناك صراع اجتماعي وسياسي جعل الأوضاع خطيرة جدأ، وكان من الممكن أن تخرج عن السيطرة في ظل وجود استحقاقات قد تؤدي إلى حرب أهلية او صدامات بين الشيعة، لكن اللقاء الذي جمع التيار الصدري بعصائب أهل الحق ساهم بتهدئة الأوضاع بشكل كبير جدا، فضلًا عن أنه رفع من منسوب آليات الردع عبر المؤسستين الأمنية والعسكرية، وذلك باعطائهما التفويض باعتقال أي شخص وبصورة بعيدة عن مسماه السياسي، الأمر الذي أدى إلى التهدئة وبدأ ينخفض منسوب القلق".
وأضاف الشريفي: "يوجد هناك صراع اجتماعي متمثل بالصراعات العشائرية، إضافة إلى الصراعات بين الأحزاب كاستحقاق انتخابي، والمؤثر المهم في هذا المشهد هو الصراع السياسي، نظرا لما تمتلكه الأجنحة المسلحة من قدرة مواجهة المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتفويض الذي أعطي للقوات النظامية سيمثل خط شروع لفرض هيبة الدولة والقانون".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق