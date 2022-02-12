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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/المتزلجات-الروسيات-يفزن-بالميدالية-الذهبية-الثالثة-للفريق-في-أولمبياد-بكين-1058444179.html
المتزلجات الروسيات يفزن بالميدالية الذهبية الثالثة للفريق في أولمبياد بكين
المتزلجات الروسيات يفزن بالميدالية الذهبية الثالثة للفريق في أولمبياد بكين
فاز فريق السيدات الروسي بسباق التتابع في التزلج في أولمبياد بكين. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T08:53+0000
2022-02-12T09:03+0000
رياضة
بكين 2022
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قطع الروس مسافة 45 كم في 53 دقيقة و41.0 ثانية. جاء الألمان في المركز الثاني (تأخر - 18.2 ثانية)، والثالث - السويديون (20.7+).ومثّل الفريق الروسي يوليا ستوباك وناتاليا نيبريايفا وتاتيانا سورينا وفيرونيكا ستيبانوفا. أقيمت المرحلتان الأوليان على الطراز الكلاسيكي، وكانت المرحلتان الأخيرتان حرتين.جلبت المتزلجات لروسيا الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.
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رياضة

المتزلجات الروسيات يفزن بالميدالية الذهبية الثالثة للفريق في أولمبياد بكين

08:53 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 09:03 GMT 12.02.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورأولمبياد 2022. التزلج الريفي على الثلج للسيدات. سباق المراحل
أولمبياد 2022. التزلج الريفي على الثلج للسيدات. سباق المراحل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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فاز فريق السيدات الروسي بسباق التتابع في التزلج في أولمبياد بكين.
قطع الروس مسافة 45 كم في 53 دقيقة و41.0 ثانية. جاء الألمان في المركز الثاني (تأخر - 18.2 ثانية)، والثالث - السويديون (20.7+).
ومثّل الفريق الروسي يوليا ستوباك وناتاليا نيبريايفا وتاتيانا سورينا وفيرونيكا ستيبانوفا. أقيمت المرحلتان الأوليان على الطراز الكلاسيكي، وكانت المرحلتان الأخيرتان حرتين.
جلبت المتزلجات لروسيا الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.
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