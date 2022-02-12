https://arabic.sputniknews.com/20220212/المتزلجات-الروسيات-يفزن-بالميدالية-الذهبية-الثالثة-للفريق-في-أولمبياد-بكين-1058444179.html
المتزلجات الروسيات يفزن بالميدالية الذهبية الثالثة للفريق في أولمبياد بكين
المتزلجات الروسيات يفزن بالميدالية الذهبية الثالثة للفريق في أولمبياد بكين
فاز فريق السيدات الروسي بسباق التتابع في التزلج في أولمبياد بكين. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T08:53+0000
2022-02-12T08:53+0000
2022-02-12T09:03+0000
رياضة
بكين 2022
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قطع الروس مسافة 45 كم في 53 دقيقة و41.0 ثانية. جاء الألمان في المركز الثاني (تأخر - 18.2 ثانية)، والثالث - السويديون (20.7+).ومثّل الفريق الروسي يوليا ستوباك وناتاليا نيبريايفا وتاتيانا سورينا وفيرونيكا ستيبانوفا. أقيمت المرحلتان الأوليان على الطراز الكلاسيكي، وكانت المرحلتان الأخيرتان حرتين.جلبت المتزلجات لروسيا الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
المتزلجات الروسيات يفزن بالميدالية الذهبية الثالثة للفريق في أولمبياد بكين
08:53 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 09:03 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
فاز فريق السيدات الروسي بسباق التتابع في التزلج في أولمبياد بكين.
قطع الروس مسافة 45 كم في 53 دقيقة و41.0 ثانية. جاء الألمان في المركز الثاني (تأخر - 18.2 ثانية)، والثالث - السويديون (20.7+).
ومثّل الفريق الروسي يوليا ستوباك وناتاليا نيبريايفا وتاتيانا سورينا وفيرونيكا ستيبانوفا. أقيمت المرحلتان الأوليان على الطراز الكلاسيكي، وكانت المرحلتان الأخيرتان حرتين.
جلبت المتزلجات لروسيا الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.