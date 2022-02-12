https://arabic.sputniknews.com/20220212/المجلس-العسكري-الحاكم-في-ميانمار-ينظم-عرضا-عسكريا-لإبراز-قوته-1058451942.html
المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ينظم عرضا عسكريا لإبراز قوته
المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ينظم عرضا عسكريا لإبراز قوته
نظم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عرضا عسكريا، اليوم السبت، لإبراز قوته في العاصمة نايبيداو، في ظل دفاع زعيمه مين أونج هلاينج عن الانقلاب الذي وقع العام... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت "رويترز" إن العرض العسكري جاء بالتزامن مع احتفال بيوم الاتحاد في ميانمار، الذي يوافق ذكرى الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947، حيث أعلنت الحكومة أيضا أنه سيتم العفو عن 814 سجينا.وشاركت أيضا في العرض وفود من ولايات كارين وتشين وكايا في ميانمار والتي تشهد صراعات مسلحة عرقية ومناهضة للجيش، إلى جانب مشاركة وحدات الجيش وموظفي حكومة ميانمار.وصرح زعيم الانقلاب، أونغ هلاينغ، خلال الحفل بأن "العنف في ميانمار يسبب الفوضى ويجعل الناس يعانون"، فيما وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجلس العسكري أنفق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار على هذا الحفل.وقالت لجنة القوميين للإضراب العام، في ميانمار، على فيسبوك إن السجناء السياسيين المحتجزين في سجن إنسين في يانجون بدأوا إضرابا عن الطعام اليوم السبت. ولم يتضح عدد السجناء الذين بدأوا الإضراب عن الطعام.يذكر أن الإصلاحات الديمقراطية والتقدم الاقتصادي الذي استمر عشر سنوات في ميانمار انتهت بانقلاب الأول من فبراير/ شباط 2021.وكرر مين أونغ هلاينغ تأكيدات المجلس العسكري بأنه سيطر على السلطة لإيمانه بأن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل فاز في انتخابات 2020 بالتزوير، فيما يقول الحزب إنه فاز ديمقراطيا.واعتقل المجلس العسكري آلاف الأشخاص من بينهم سو تشي، التي لا تزال رهن الاعتقال في مكان غير معروف وتواجه تهما قانونية قد تؤدي إلى الحكم عليها بالسجن لفترات تصل إلى 150 عاما أو أكثر.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ينظم عرضا عسكريا لإبراز قوته
12:04 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
نظم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عرضا عسكريا، اليوم السبت، لإبراز قوته في العاصمة نايبيداو، في ظل دفاع زعيمه مين أونج هلاينج عن الانقلاب الذي وقع العام الماضي.
وقالت "رويترز" إن العرض العسكري جاء بالتزامن مع احتفال بيوم الاتحاد في ميانمار، الذي يوافق ذكرى الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947، حيث أعلنت الحكومة أيضا أنه سيتم العفو عن 814 سجينا.
وشاركت أيضا في العرض وفود من ولايات كارين وتشين وكايا في ميانمار والتي تشهد صراعات مسلحة عرقية ومناهضة للجيش، إلى جانب مشاركة وحدات الجيش وموظفي حكومة ميانمار.
وصرح زعيم الانقلاب، أونغ هلاينغ، خلال الحفل بأن "العنف في ميانمار يسبب الفوضى ويجعل الناس يعانون"، فيما وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجلس العسكري أنفق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار على هذا الحفل.
وقالت لجنة القوميين للإضراب العام
، في ميانمار، على فيسبوك إن السجناء السياسيين المحتجزين في سجن إنسين في يانجون بدأوا إضرابا عن الطعام اليوم السبت. ولم يتضح عدد السجناء الذين بدأوا الإضراب عن الطعام.
يذكر أن الإصلاحات الديمقراطية والتقدم الاقتصادي الذي استمر عشر سنوات في ميانمار انتهت بانقلاب الأول من فبراير/ شباط 2021.
وكرر مين أونغ هلاينغ تأكيدات المجلس العسكري بأنه سيطر على السلطة لإيمانه بأن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل فاز في انتخابات 2020 بالتزوير، فيما يقول الحزب إنه فاز ديمقراطيا.
واعتقل المجلس العسكري آلاف الأشخاص من بينهم سو تشي، التي لا تزال رهن الاعتقال في مكان غير معروف وتواجه تهما قانونية قد تؤدي إلى الحكم عليها بالسجن لفترات تصل إلى 150 عاما أو أكثر.
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