https://arabic.sputniknews.com/20220212/النيابة-العامة-الإماراتية-توضح-العقوبة-المترتبة-على-التسول-1058451195.html
النيابة العامة الإماراتية توضح العقوبة المترتبة على التسول
النيابة العامة الإماراتية توضح العقوبة المترتبة على التسول
أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التسول . 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:38+0000
2022-02-12T11:38+0000
2022-02-12T11:38+0000
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وبحسب ما نشرت وكالة الإعلام الإماراتية، فقد أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على /3/ ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن /5,000/ خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية: 1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
النيابة العامة الإماراتية توضح العقوبة المترتبة على التسول
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أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التسول .
وبحسب ما نشرت وكالة الإعلام الإماراتية، فقد أشارت النيابة العامة
إلى أنه طبقا للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على /3/ ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن /5,000/ خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.
ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية: 1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.
2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.