عربي
لافروف: الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازية
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الهند-تحظر-الحجاب-في-الجامعات-والطالبات-المعارضات-تلقينا-تهديدا-ونخشى-الخروج-من-المنزل-1058451067.html
الهند تحظر الحجاب في الجامعات... والطالبات المعارضات: تلقينا تهديدا ونخشى الخروج من المنزل
الهند تحظر الحجاب في الجامعات... والطالبات المعارضات: تلقينا تهديدا ونخشى الخروج من المنزل
مع دخول القرار الهندي بحظر الحجاب داخل الجامعات، وتحديدا داخل قاعات الدرس، أكدت طالبات هنديات مسلمات أن المعارضات تلقين تهديدات عبر مكالمات تلفونية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:54+0000
2022-02-12T12:02+0000
أخبار الهند اليوم
حجاب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058089039_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_456ba545e7c4328c32971bb784a05155.jpg
وحسب "رويترز"، فإن الطالبة الهندية المسلمة عائشة امتياز، التي تدرس في كلية ألمهاتما غاندي التذكارية في أودوبي، قالت إن "الطالبات المسلمات اللاتي عارضن حظر الحجاب تلقين مكالمات تهديد ويخشين الخروج من المنزل".يأتي ذلك في حين يقول مسؤولو الكلية إن القرار يسمح للطالبات بوضع وشاح على الرأس في الحرم الجامعي، لكن عليهن خلعه داخل قاعات الدرس.وأضافت لـ"رويترز": "عقيدتي تواجه تشكيكا وإهانة من قِبل مكان كنت أعتبره صرحا تعليميا"، لافتة إلى أنه "من المؤلم حقا أن ينقلب عليك أصدقاؤك وأن يقولوا لا أتقبل حجابك، هذا يؤثر على أواصرنا وصحتنا النفسية".وحي أودوبي واحد من ثلاثة أحياء في المنطقة الساحلية ذات الحساسيات الدينية في ولاية كارناتاكا، أحد معاقل حزب بهاراتيا جاناتا اليميني ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وزادت المواجهة من مشاعر الخوف والغضب بين الأقلية المسلمة التي تقول إن دستور البلاد يمنحها حرية ارتداء ما تريد. وتصاعدت الاحتجاجات على الحظر وشارك المئات هذا الشهر في مظاهرات في مدينتي كولكاتا وتشيناي.وقال المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، أمس الجمعة، إن حظر الحجاب "ينتهك حرية العقيدة ويوصم السيدات والفتيات ويهمشهن".وردت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وأن القضاء ينظر في الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/هجوم-على-المساجد-ونهب-الممتلكات-حملة-أمنية-في-الهند-بعد-أعمال-عنف-ضد-المسلمين-1050642293.html
https://arabic.sputniknews.com/20200227/ارتفاع-حصيلة-أعمال-العنف-بين-مسلمين-وهندوس-في-الهند-إلى-33-قتيلا-1044690337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058089039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a36ddb71d4efde192b48272d1ef2ed4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, حجاب

الهند تحظر الحجاب في الجامعات... والطالبات المعارضات: تلقينا تهديدا ونخشى الخروج من المنزل

11:54 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 12:02 GMT 12.02.2022)
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRANطالبات هنديات يرتدين الحجاب
طالبات هنديات يرتدين الحجاب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN
تابعنا عبرGoogle news
مع دخول القرار الهندي بحظر الحجاب داخل الجامعات، وتحديدا داخل قاعات الدرس، أكدت طالبات هنديات مسلمات أن المعارضات تلقين تهديدات عبر مكالمات تلفونية.
وحسب "رويترز"، فإن الطالبة الهندية المسلمة عائشة امتياز، التي تدرس في كلية ألمهاتما غاندي التذكارية في أودوبي، قالت إن "الطالبات المسلمات اللاتي عارضن حظر الحجاب تلقين مكالمات تهديد ويخشين الخروج من المنزل".
مسلمون يصلون في مسجد في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
هجوم على المساجد ونهب الممتلكات... حملة أمنية في الهند بعد أعمال عنف ضد المسلمين
7 نوفمبر 2021, 12:48 GMT
يأتي ذلك في حين يقول مسؤولو الكلية إن القرار يسمح للطالبات بوضع وشاح على الرأس في الحرم الجامعي، لكن عليهن خلعه داخل قاعات الدرس.
وفي حين تعترض عائشة على القرار وتعتبره قرارا مهينا سيرغمها على الاختيار بين الدين والتعليم. تؤكد أن "الإهانة التي شعرت بها حين أمرني مسؤولو الكليّة بمغادرة قاعة الدرس لأني محجبة هزت وجداني".
وأضافت لـ"رويترز": "عقيدتي تواجه تشكيكا وإهانة من قِبل مكان كنت أعتبره صرحا تعليميا"، لافتة إلى أنه "من المؤلم حقا أن ينقلب عليك أصدقاؤك وأن يقولوا لا أتقبل حجابك، هذا يؤثر على أواصرنا وصحتنا النفسية".
وحي أودوبي واحد من ثلاثة أحياء في المنطقة الساحلية ذات الحساسيات الدينية في ولاية كارناتاكا، أحد معاقل حزب بهاراتيا جاناتا اليميني ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
أعمال عنف في الهند احتجاجا على قانون الجنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2020
ارتفاع حصيلة أعمال العنف بين مسلمين وهندوس في الهند إلى 33 قتيلا
27 فبراير 2020, 11:03 GMT
وزادت المواجهة من مشاعر الخوف والغضب بين الأقلية المسلمة التي تقول إن دستور البلاد يمنحها حرية ارتداء ما تريد. وتصاعدت الاحتجاجات على الحظر وشارك المئات هذا الشهر في مظاهرات في مدينتي كولكاتا وتشيناي.

وفي الأسبوع الماضي، أحال قاض في المحكمة العليا في الولاية طلبات طعن في قرار الحظر إلى لجنة أكبر.

وقال المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، أمس الجمعة، إن حظر الحجاب "ينتهك حرية العقيدة ويوصم السيدات والفتيات ويهمشهن".
وردت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وأن القضاء ينظر في الأمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала