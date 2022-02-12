https://arabic.sputniknews.com/20220212/الهند-تحظر-الحجاب-في-الجامعات-والطالبات-المعارضات-تلقينا-تهديدا-ونخشى-الخروج-من-المنزل-1058451067.html

الهند تحظر الحجاب في الجامعات... والطالبات المعارضات: تلقينا تهديدا ونخشى الخروج من المنزل

الهند تحظر الحجاب في الجامعات... والطالبات المعارضات: تلقينا تهديدا ونخشى الخروج من المنزل

مع دخول القرار الهندي بحظر الحجاب داخل الجامعات، وتحديدا داخل قاعات الدرس، أكدت طالبات هنديات مسلمات أن المعارضات تلقين تهديدات عبر مكالمات تلفونية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T11:54+0000

2022-02-12T11:54+0000

2022-02-12T12:02+0000

أخبار الهند اليوم

حجاب

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وحسب "رويترز"، فإن الطالبة الهندية المسلمة عائشة امتياز، التي تدرس في كلية ألمهاتما غاندي التذكارية في أودوبي، قالت إن "الطالبات المسلمات اللاتي عارضن حظر الحجاب تلقين مكالمات تهديد ويخشين الخروج من المنزل".يأتي ذلك في حين يقول مسؤولو الكلية إن القرار يسمح للطالبات بوضع وشاح على الرأس في الحرم الجامعي، لكن عليهن خلعه داخل قاعات الدرس.وأضافت لـ"رويترز": "عقيدتي تواجه تشكيكا وإهانة من قِبل مكان كنت أعتبره صرحا تعليميا"، لافتة إلى أنه "من المؤلم حقا أن ينقلب عليك أصدقاؤك وأن يقولوا لا أتقبل حجابك، هذا يؤثر على أواصرنا وصحتنا النفسية".وحي أودوبي واحد من ثلاثة أحياء في المنطقة الساحلية ذات الحساسيات الدينية في ولاية كارناتاكا، أحد معاقل حزب بهاراتيا جاناتا اليميني ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وزادت المواجهة من مشاعر الخوف والغضب بين الأقلية المسلمة التي تقول إن دستور البلاد يمنحها حرية ارتداء ما تريد. وتصاعدت الاحتجاجات على الحظر وشارك المئات هذا الشهر في مظاهرات في مدينتي كولكاتا وتشيناي.وقال المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، أمس الجمعة، إن حظر الحجاب "ينتهك حرية العقيدة ويوصم السيدات والفتيات ويهمشهن".وردت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وأن القضاء ينظر في الأمر.

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أخبار الهند اليوم, حجاب