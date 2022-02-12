https://arabic.sputniknews.com/20220212/الوليد-بن-طلال-ينفذ-وعده-بعد-خسارة-الهلال-السعودي-أمام-الأهلي-المصري-1058464477.html
الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري
الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري
نفذ العضو الذهبي في نادي "الهلال" السعودي، الملياردير، رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، وعده بعد خسارة ناديه أمام نظيره "الأهلي" المصري في... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:24+0000
2022-02-12T16:24+0000
2022-02-12T16:24+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار مصر الآن
مصر
نادي الأهلي
ماتش الأهلي اليوم
أخبار نادي الهلال السعودي
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103775/11/1037751190_0:5:4430:2497_1920x0_80_0_0_918be52bb545876c6ce3ed22bf0482e4.jpg
ونشر الوليد التغريدة التي وعد بنشرها في حال خسارة "الهلال" السعودي، التي وجهها إلى رئيسه، فهد بن سعد بن نافل، وقال فيها: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادي في العالم ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميا".وحرص الأمير الوليد بن طلال في نفس تغريدته على تهنئة النادي الأهلي المصري قائلا: "مبروك للأهلي".وكان الأمير الوليد بن طلال أكد في تغريدة له، أمس الجمعة، أنه يحترم أي نتيجة رياضية بروح رياضية عالية، وشدد أن نادي "الهلال" السعودي منتصر في جميع الأحوال، متسائلا: "من لا يتمنى أن يكون ثالث أو حتى رابع العالم".واستطاع النادي "الأهلي" بطل مصر وأفريقيا أن يحقق فوزا عريضا على فريق "الهلال" السعودي بطل السعودية وآسيا، اليوم السبت، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.وحقق "الأهلي" المصري فوزا على "الهلال" السعودي برباعية نظيفة، سددها كل من ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64.وبتلك النتيجة، حصد "الأهلي" المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية فوزا بها.أما "الهلال" السعودي فحصل على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الأهلي-المصري-يتوج-ببرونزية-مونديال-الأندية-برباعية-في-شباك-الهلال-السعودي-فيديو-1058461232.html
السعودية
مصر
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103775/11/1037751190_205:0:4373:3126_1920x0_80_0_0_ef0f8bda91d418b269356229e61de6bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, مجتمع
الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري
تابعنا عبر
نفذ العضو الذهبي في نادي "الهلال" السعودي، الملياردير، رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، وعده بعد خسارة ناديه أمام نظيره "الأهلي" المصري في مونديال الأندية.
ونشر الوليد التغريدة التي وعد بنشرها
في حال خسارة "الهلال" السعودي، التي وجهها إلى رئيسه، فهد بن سعد بن نافل، وقال فيها: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادي في العالم ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميا".
وحرص الأمير الوليد بن طلال في نفس تغريدته على تهنئة النادي الأهلي المصري قائلا: "مبروك للأهلي".
وكان الأمير الوليد بن طلال أكد في تغريدة له، أمس الجمعة، أنه يحترم أي نتيجة رياضية بروح رياضية عالية، وشدد أن نادي "الهلال" السعودي منتصر في جميع الأحوال، متسائلا: "من لا يتمنى أن يكون ثالث أو حتى رابع العالم".
واستطاع النادي "الأهلي" بطل مصر وأفريقيا أن يحقق فوزا عريضا على فريق "الهلال" السعودي بطل السعودية وآسيا، اليوم السبت، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
وحقق "الأهلي" المصري فوزا على "الهلال" السعودي برباعية نظيفة، سددها كل من ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64.
وبتلك النتيجة، حصد "الأهلي" المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية فوزا بها.
أما "الهلال" السعودي فحصل على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.