https://arabic.sputniknews.com/20220212/الوليد-بن-طلال-ينفذ-وعده-بعد-خسارة-الهلال-السعودي-أمام-الأهلي-المصري-1058464477.html

الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري

الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري

نفذ العضو الذهبي في نادي "الهلال" السعودي، الملياردير، رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، اليوم ‏السبت، وعده بعد خسارة ناديه أمام نظيره "الأهلي" المصري في... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T16:24+0000

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ونشر الوليد التغريدة التي وعد بنشرها في حال خسارة "الهلال" السعودي، التي وجهها إلى رئيسه، فهد بن سعد بن نافل، وقال فيها: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادي في العالم ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميا".وحرص الأمير الوليد بن طلال في نفس تغريدته على تهنئة النادي الأهلي المصري قائلا: "مبروك للأهلي".وكان الأمير الوليد بن طلال أكد في تغريدة له، أمس الجمعة، أنه يحترم أي نتيجة رياضية بروح رياضية عالية، وشدد أن نادي "الهلال" السعودي منتصر في جميع الأحوال، متسائلا: "من لا يتمنى أن يكون ثالث أو حتى رابع العالم".واستطاع النادي "الأهلي" بطل مصر وأفريقيا أن يحقق فوزا عريضا على فريق "الهلال" السعودي بطل السعودية وآسيا، اليوم السبت، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.وحقق "الأهلي" المصري فوزا على "الهلال" السعودي برباعية نظيفة، سددها كل من ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64.وبتلك النتيجة، حصد "الأهلي" المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية فوزا بها.أما "الهلال" السعودي فحصل على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/الأهلي-المصري-يتوج-ببرونزية-مونديال-الأندية-برباعية-في-شباك-الهلال-السعودي-فيديو-1058461232.html

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