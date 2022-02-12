https://arabic.sputniknews.com/20220212/انضمام-طائرتين-مسيرتين-جديدتين-لسلاح-الجو-الإيراني-1058473617.html
انضمام طائرتين مسيرتين جديدتين لسلاح الجو الإيراني
انضمام طائرتين مسيرتين جديدتين لسلاح الجو الإيراني
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T21:09+0000
2022-02-12T21:09+0000
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طائرة مسيرة
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اأشتياني، والمدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، العميد خواجه فرد، وحشد من مسؤولي الجيش الإيراني، قد حضروا تدشين إنجازات هذه المنظمة في مجال تصنيع الطائرات دون طيار.ومن جانبه، قال العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، خلال تفقده معرض إنجازات منظمة الصناعات الجوية في مجال الطائرات المسيرة،وذكر العميد أشتياني أن "الطائرات دون طيار" إحدى الركائز الأساسية للقدرات القتالية والعملياتية للقوات المسلحة الإيرانية في خارج حدودها، مستطردا "إنه أمامنا طريق طويل للوصول إلى ذروة القدرة في هذا المجال، ويجب أن نبذل جهدا دؤوبا للارتقاء بهذه الصناعة، وتقديم منتجات جديدة بالاعتماد على الله تعالى والإرادة الوطنية".وأشارت الوكالة إلى أن تصنيع الطائرتين المسيرتين قد تم بخبرات محلية في قسم الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت تتميز الطائرتان الجديدتان بتقنيات عالية وتتمتعان بميزات جديدة تجعلهما قادرتين على القيام بمهام متعددة، وهو ما يعزز القدرة الجوية للقوات الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إزاحة-الستار-عن-صاروخ-استراتيجي-جديد-قريبا-1058158715.html
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إيران, أخبار العالم الآن, طائرة مسيرة
انضمام طائرتين مسيرتين جديدتين لسلاح الجو الإيراني
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أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة.
وذكرت وكالة فارس
، مساء اليوم السبت أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اأشتياني، والمدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، العميد خواجه فرد، وحشد من مسؤولي الجيش الإيراني
، قد حضروا تدشين إنجازات هذه المنظمة في مجال تصنيع الطائرات دون طيار.
ومن جانبه، قال العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، خلال تفقده معرض إنجازات منظمة الصناعات الجوية في مجال الطائرات المسيرة،
إن "صناعة الطائرات دون طيار تعد من مرتكزات تعزيز الاقتدار والبنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وذكر العميد أشتياني أن "الطائرات دون طيار" إحدى الركائز الأساسية للقدرات القتالية والعملياتية للقوات المسلحة الإيرانية في خارج حدودها، مستطردا "إنه أمامنا طريق طويل للوصول إلى ذروة القدرة في هذا المجال، ويجب أن نبذل جهدا دؤوبا للارتقاء بهذه الصناعة، وتقديم منتجات جديدة بالاعتماد على الله تعالى والإرادة الوطنية".
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيع الطائرتين المسيرتين
قد تم بخبرات محلية في قسم الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت تتميز الطائرتان الجديدتان بتقنيات عالية وتتمتعان بميزات جديدة تجعلهما قادرتين على القيام بمهام متعددة، وهو ما يعزز القدرة الجوية للقوات الإيرانية.