https://arabic.sputniknews.com/20220212/انطلاق-كرنفال-الأمل-في-مدينة-البندقية-مع-تراجع-مخاوف-كوفيد-1058474161.html
انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية مع تراجع مخاوف كوفيد
انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية مع تراجع مخاوف كوفيد
غمرت البهجة الآلاف مع انطلاق احتفالات الكرنفال السنوي،اليوم السبت، في مدينة البندقية الإيطالية إيذانا بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن قوضت جائحة... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T21:31+0000
2022-02-12T21:31+0000
2022-02-12T21:31+0000
فيروس كورونا
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058473991_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99e672b4683975c56c0a9fd85fc942e3.jpg
في عام 2020 تقلص كرنفال البندقية، الذي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير/شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء.وقال كريستيان سكاليسي أحد سكان البندقية خلال الكرنفال اليوم "هذا كرنفال الأمل.. (جائحة) كوفيد تنتهي ونأمل في العودة إلى حياتنا كما كانت دائما".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058473991_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_37e5dbf681062dba445c1bb717601e48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, إيطاليا
انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية مع تراجع مخاوف كوفيد
تابعنا عبر
غمرت البهجة الآلاف مع انطلاق احتفالات الكرنفال السنوي،اليوم السبت، في مدينة البندقية الإيطالية إيذانا بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن قوضت جائحة كوفيد-19 النسختين السابقتين من الكرنفال.
في عام 2020 تقلص كرنفال البندقية، الذي يجذب السائحين
من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير/شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء.
وقال كريستيان سكاليسي أحد سكان البندقية خلال الكرنفال اليوم "هذا كرنفال الأمل
.. (جائحة) كوفيد تنتهي ونأمل في العودة إلى حياتنا كما كانت دائما".