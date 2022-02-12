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https://arabic.sputniknews.com/20220212/انطلاق-كرنفال-الأمل-في-مدينة-البندقية-مع-تراجع-مخاوف-كوفيد-1058474161.html
انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية مع تراجع مخاوف كوفيد
انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية مع تراجع مخاوف كوفيد
غمرت البهجة الآلاف مع انطلاق احتفالات الكرنفال السنوي،اليوم السبت، في مدينة البندقية الإيطالية إيذانا بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن قوضت جائحة... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-12T21:31+0000
فيروس كورونا
إيطاليا
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في عام 2020 تقلص كرنفال البندقية، الذي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير/شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء.وقال كريستيان سكاليسي أحد سكان البندقية خلال الكرنفال اليوم "هذا كرنفال الأمل.. (جائحة) كوفيد تنتهي ونأمل في العودة إلى حياتنا كما كانت دائما".
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فيروس كورونا, إيطاليا

انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية مع تراجع مخاوف كوفيد

21:31 GMT 12.02.2022
© REUTERS / MANUEL SILVESTRIانطلاق كرنفال الأمل في مدينة البندقية الإيطالية مع تراجع مخاوف كوفيد 12 فبراير 2022
انطلاق كرنفال الأمل في مدينة البندقية الإيطالية مع تراجع مخاوف كوفيد 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / MANUEL SILVESTRI
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غمرت البهجة الآلاف مع انطلاق احتفالات الكرنفال السنوي،اليوم السبت، في مدينة البندقية الإيطالية إيذانا بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن قوضت جائحة كوفيد-19 النسختين السابقتين من الكرنفال.
في عام 2020 تقلص كرنفال البندقية، الذي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير/شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء.
وقال كريستيان سكاليسي أحد سكان البندقية خلال الكرنفال اليوم "هذا كرنفال الأمل.. (جائحة) كوفيد تنتهي ونأمل في العودة إلى حياتنا كما كانت دائما".
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