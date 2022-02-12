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https://arabic.sputniknews.com/20220212/بطولة-دالاس-للتنس-تشهد-واقعة-لم-تتكرر-منذ-18-عاما-1058446630.html
بطولة دالاس للتنس تشهد واقعة لم تتكرر منذ 18 عاما
بطولة دالاس للتنس تشهد واقعة لم تتكرر منذ 18 عاما
شهدت بطولة دالاس المفتوحة للتنس، أمس الجمعة، وصول 4 أمريكيين لدور قبل النهائي، وهي المرة ‏الأولى منذ عام 2004.‏ 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:50+0000
2022-02-12T09:50+0000
رياضة
مجتمع
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والأمريكيون الأربعة الذين وصلوا إلى دور قبل النهائي هم: ريلي أوبيلكا، وجون إيسنر، وماركوس جيرون، وجنسون بروكسبي، وفقا لوكالة "رويترز".وأصبح أوبيلكا هو الأمريكي الرابع الذي يصل إلى الدور قبل النهائي، وذلك بغد فوزه على الفرنسي، أدريان مانارينو، بنتيجة 6-3 و6-4.وفي الدور قبل النهائي، سيلتقي أوبيلكا مع جون إيسنر، بينما يلتقي في المباراة الأخرى ماركوس جيرون مع جنسون بروكسبي.وهذه هي المرة الأولى التي يقتصر فيها الدور قبل النهائي على العنصر الأمريكي، منذ بطولة سان هوزيه بكاليفورنيا في 2004.وتعليقا منه على الواقعة التي لم تتكرر منذ 18 عاما، قال ريلي أوبيلكا: "أعتقد أن الأمر الأجمل في هذا هو وجود 4 أمريكيين في قبل النهائي، ومن ثم نضمن ظهور منافسين أمريكيين في المباراة النهائية وتتويج لاعب أمريكي باللقب/ وهو شيء عظيم".وتابع: "هذا يثبت مدى حبنا للعب أمام جمهورنا الأمريكي، وأتمنى تكرار هذا الإنجاز".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/نجمة-التنس-الصينية-بينغ-شواي-تؤكد-وجود-سوء-فهم-هائل-لمنشورها-المحذوف-1058129302.html
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رياضة, مجتمع

بطولة دالاس للتنس تشهد واقعة لم تتكرر منذ 18 عاما

09:50 GMT 12.02.2022
© REUTERS / JAMES GOURLEYلاعب التنس الأمريكي، ريلي أوبيلكا
لاعب التنس الأمريكي، ريلي أوبيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
لاعب التنس الأمريكي، ريلي أوبيلكا
© REUTERS / JAMES GOURLEY
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شهدت بطولة دالاس المفتوحة للتنس، أمس الجمعة، وصول 4 أمريكيين لدور قبل النهائي، وهي المرة ‏الأولى منذ عام 2004.‏
والأمريكيون الأربعة الذين وصلوا إلى دور قبل النهائي هم: ريلي أوبيلكا، وجون إيسنر، وماركوس جيرون، وجنسون بروكسبي، وفقا لوكالة "رويترز".
وأصبح أوبيلكا هو الأمريكي الرابع الذي يصل إلى الدور قبل النهائي، وذلك بغد فوزه على الفرنسي، أدريان مانارينو، بنتيجة 6-3 و6-4.

وفي الدور قبل النهائي، سيلتقي أوبيلكا مع جون إيسنر، بينما يلتقي في المباراة الأخرى ماركوس جيرون مع جنسون بروكسبي.

وهذه هي المرة الأولى التي يقتصر فيها الدور قبل النهائي على العنصر الأمريكي، منذ بطولة سان هوزيه بكاليفورنيا في 2004.
لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
نجمة التنس الصينية بينغ شواي تؤكد وجود "سوء فهم هائل" لمنشورها المحذوف
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وتعليقا منه على الواقعة التي لم تتكرر منذ 18 عاما، قال ريلي أوبيلكا: "أعتقد أن الأمر الأجمل في هذا هو وجود 4 أمريكيين في قبل النهائي، ومن ثم نضمن ظهور منافسين أمريكيين في المباراة النهائية وتتويج لاعب أمريكي باللقب/ وهو شيء عظيم".

وتابع: "هذا يثبت مدى حبنا للعب أمام جمهورنا الأمريكي، وأتمنى تكرار هذا الإنجاز".
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