https://arabic.sputniknews.com/20220212/بعد-جلسة-مشاورات-ثانية-بينيت-للإسرائيليين-اخرجوا-فورا-من-أوكرانيا-1058469283.html

بعد جلسة مشاورات ثانية... بينيت للإسرائيليين: اخرجوا فورا من أوكرانيا

بعد جلسة مشاورات ثانية... بينيت للإسرائيليين: اخرجوا فورا من أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، مواطني بلاده إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور، وذلك في ختام جلسة موسعة لتقييم الوضع، هي... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T18:47+0000

2022-02-12T18:47+0000

2022-02-12T18:48+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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واجتمع بينيت مع وزير الدفاع بيني غانتس والخارجية يائير لابيد، ومستشار الأمن القومي إيال حولتا، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤولين آخرين.ووجه بينيت بتشديد تحذير السفر إلى أوكرانيا على خلفية التوتر على الحدود مع روسيا، داعيا الإسرائيليين إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ولاحقا، أصدرت وزارة الخارجية تحذيرا مشددا للسفر إلى أوكرانيا جاء فيه: "بعد الخوف من التصعيد، تدعو وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن".وفي وقت يابق من اليوم السبت، ، أعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال" و"أركيع"، أنهما ستزيدان جدول رحلاتهما الجوية من أوكرانيا إلى إسرائيل.وقالت "أركيع" في بيان إنها ستطلق رحلتين - واحدة من كييف يوم الاثنين القادم والأخرى من أوديسا يوم الثلاثاء المقبل.فيما أعلنت شركة "العال" أنها ستطلق رحلة أخرى من كييف يوم الاثنين المقبل بأسعار تتراوح بين 200 دولار و350 دولارا.وأجرى وزير الدفاع بني غانتس مشاورات أمنية بشأن الوضع في أوكرانيا، وأصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال المساعدة في جلب الإسرائيليين من هناك، وفقا لسيناريوهات وتقييمات الوضع.وكان بينيت قد أجرى جلسة "استثنائية" ظهر اليوم السبت، لتقييم الوضع بمشاركة لابيد وممثلين عن وزارة الخارجية ورئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا ومسؤولين آخرين.وتقرر عقب المشاورات، الإسراع في الاستعدادات لجلب الإسرائيليين المتواجدين حاليا في أوكرانيا.وقرر وزير الخارجية لابيد إدخال وزارته للعمل في صيغة طارئة. وتواصل السفارة الإسرائيلية العمل مع الفريق الكامل للدبلوماسيين المتبقين في كييف.وهناك حوالي 150-200 ألف يهودي في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، هناك ما بين عشرة آلاف و15 ألف إسرائيلي هناك.وتم تسجيل حوالي 4500 إسرائيلي في أوكرانيا لتلقي التحديثات العاجلة من وزارة الخارجية في كييف.ومساء أمس الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيرا من السفر لأوكرانيا، كما أعلنت عن إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين من كييف.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/غانتس-يوجه-الجيش-بالاستعداد-لإمكانية-التدخل-لإجلاء-الإسرائيليين-من-أوكرانيا-1058467051.html

https://arabic.sputniknews.com/20220212/إسرائيل-تقرر-تسريع-الاستعدادات-لإجلاء-مواطنيها-من-أوكرانيا-1058458333.html

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