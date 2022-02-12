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https://arabic.sputniknews.com/20220212/بلينكن-يتحدث-مع-لافروف-اليوم-السبت-مع-احتدام-الأزمة-في-أوكرانيا--1058442192.html
بلينكن يتحدث مع لافروف اليوم السبت مع احتدام الأزمة في أوكرانيا
بلينكن يتحدث مع لافروف اليوم السبت مع احتدام الأزمة في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في محاولة أخيرة لتجنب غزو محتمل لأوكرانيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:43+0000
2022-02-12T07:43+0000
روسيا
العالم
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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيجي: "ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية على التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة حول حدود أوكرانيا".وقال: "لكن يجب أن يحدث ذلك في سياق خفض التصعيد. وحتى الآن لم نشهد سوى تصعيد من موسكو". مضيفا: "هذه لحظة محورية. نحن مستعدون لما يجب أن يحدث"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون "بسرعة" عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، والتي قال إنها يمكن أن تبدأ الآن "في أي وقت". وقال: "لا نعرف ما إذا كان الرئيس بوتين قد اتخذ هذا القرار. لكننا نعلم أنه قد أوجد القدرة على التصرف في غضون مهلة قصيرة للغاية".
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روسيا, العالم

بلينكن يتحدث مع لافروف اليوم السبت مع احتدام الأزمة في أوكرانيا

07:43 GMT 12.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في محاولة أخيرة لتجنب غزو محتمل لأوكرانيا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيجي: "ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية على التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة حول حدود أوكرانيا".

وقال: "إذا كانت روسيا مهتمة حقا بحل هذه الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن على استعداد للقيام بذلك".

وقال: "لكن يجب أن يحدث ذلك في سياق خفض التصعيد. وحتى الآن لم نشهد سوى تصعيد من موسكو". مضيفا: "هذه لحظة محورية. نحن مستعدون لما يجب أن يحدث"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون "بسرعة" عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، والتي قال إنها يمكن أن تبدأ الآن "في أي وقت".
وقال: "لا نعرف ما إذا كان الرئيس بوتين قد اتخذ هذا القرار. لكننا نعلم أنه قد أوجد القدرة على التصرف في غضون مهلة قصيرة للغاية".
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