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https://arabic.sputniknews.com/20220212/بمشاركة-أمريكا-عمان-تطلق-أضخم-تدريب-بحري-في-الشرق-الأوسط-1058471075.html
بمشاركة أمريكا... عمان تطلق أضخم تدريب بحري في الشرق الأوسط
بمشاركة أمريكا... عمان تطلق أضخم تدريب بحري في الشرق الأوسط
أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم السبت، انطلاق تدريب بحري في مضيق هرمز وبحري عمان والعرب بمشاركة عدد من الدول منها الولايات المتحدة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T19:45+0000
2022-02-12T19:45+0000
سلطنة عمان
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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة "تستضيف خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير/ شباط، فعاليات المنطقة الثانية من التمرين البحري الدولي (IMX22) الأضخم في الشرق الأوسط".وأوضحت أن مركز الأمن البحري في عمان يتولى القيادة والسيطرة على التمرين في هذه المنطقة.ويشارك في التمرين عدد من السفن العسكرية التابعة للأسطول العماني مع مجموعة من السفن العسكرية الأمريكية والبريطانية والباكستانية الكورية الجنوبية، وبإسناد من طائرات سلاح الجو العماني.ويهدف التمرين لتعزيز مسيرة التعاون الأمني القائم بين الدول والهيئات والمنظمات ومراكز الأمن البحري الدولية والإقليمية المعنية بمجالات الأمن البحري.كما يهدف إلى تقوية الاتصالات والآليات والإجراءات في تبادل المعلومات واكتساب المزيد من الخبرات بين الأطقم والسفن المشاركة بما يحقق الأمن البحري في المنطقة وتسهيل حركة السفن الدولية وضمان سلامة خطوط الملاحة البحرية وأمن الموانئ في المياه العُمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/سلطنة-عمان-تفتتح-رسميا-ميناء-الدقم-1057895784.html
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سلطنة عمان

بمشاركة أمريكا... عمان تطلق أضخم تدريب بحري في الشرق الأوسط

19:45 GMT 12.02.2022
© Sputnik . Michail Kuhtarev / الذهاب إلى بنك الصورمناورات بحرية
مناورات بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Michail Kuhtarev
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أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم السبت، انطلاق تدريب بحري في مضيق هرمز وبحري عمان والعرب بمشاركة عدد من الدول منها الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة "تستضيف خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير/ شباط، فعاليات المنطقة الثانية من التمرين البحري الدولي (IMX22) الأضخم في الشرق الأوسط".
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
سلطنة عمان تفتتح رسميا ميناء الدقم
4 فبراير, 10:06 GMT
وأوضحت أن مركز الأمن البحري في عمان يتولى القيادة والسيطرة على التمرين في هذه المنطقة.
ويشارك في التمرين عدد من السفن العسكرية التابعة للأسطول العماني مع مجموعة من السفن العسكرية الأمريكية والبريطانية والباكستانية الكورية الجنوبية، وبإسناد من طائرات سلاح الجو العماني.
ويهدف التمرين لتعزيز مسيرة التعاون الأمني القائم بين الدول والهيئات والمنظمات ومراكز الأمن البحري الدولية والإقليمية المعنية بمجالات الأمن البحري.
كما يهدف إلى تقوية الاتصالات والآليات والإجراءات في تبادل المعلومات واكتساب المزيد من الخبرات بين الأطقم والسفن المشاركة بما يحقق الأمن البحري في المنطقة وتسهيل حركة السفن الدولية وضمان سلامة خطوط الملاحة البحرية وأمن الموانئ في المياه العُمانية.
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