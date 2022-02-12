https://arabic.sputniknews.com/20220212/بيان-إسرائيلي-لإجلاء-عائلات-دبلوماسييها-من-أوكرانيا-1058445779.html
بيان إسرائيلي لإجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا
بيان إسرائيلي لإجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا من السفر إلى أوكرانيا، مساء أمس الجمعة، مؤكدة أنها قررت إجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من العاصمة كييف. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:30+0000
2022-02-12T09:30+0000
2022-02-12T09:30+0000
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265664_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_2ce14bf3c7cb631afca01be5d881b841.jpg
وحسب بيان لوزارة الخارجية، نشره موقع واللا العبري، قالت: "وزارة الخارجية توصي المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بالتفكير في البقاء في البلاد وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة".ونصحت الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى أوكرانيا، بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي.ونقل الموقع العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير أن قرار إصدار تحذير بالسفر وإجلاء عائلات الدبلوماسيين جاء في ضوء حقيقة أن الجيش الروسي حشد قوات كافية على الحدود مع أوكرانيا لشن غزو.على عكس الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب، امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية لأسابيع عن إصدار تحذير بالسفر إلى أوكرانيا ولم تقم بإجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من البلاد.يشار إلى أن عدد الإسرائيليين المسجلين في السفارة الإسرائيلية في كييف نحو 4000 إسرائيلي.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265664_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2f175757307e94894775eb432dec6ed8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار أوكرانيا
بيان إسرائيلي لإجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا من السفر إلى أوكرانيا، مساء أمس الجمعة، مؤكدة أنها قررت إجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من العاصمة كييف.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، نشره موقع واللا
العبري، قالت: "وزارة الخارجية توصي المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بالتفكير في البقاء في البلاد وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة".
ونصحت الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى أوكرانيا، بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي.
ونقل الموقع العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير أن قرار إصدار تحذير
بالسفر وإجلاء عائلات الدبلوماسيين جاء في ضوء حقيقة أن الجيش الروسي حشد قوات كافية على الحدود مع أوكرانيا لشن غزو.
وأشار المسؤول الكبير إلى أن وزير الخارجية لبيد هو الذي قرر إجلاء العائلات في نهاية تقييم الوضع الذي حدث اليوم في وزارة الخارجية، مضيفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان من المتوقع أن يزور إسرائيل يوم الاثنين المقبل، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن تأجيل زيارته.
على عكس الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب، امتنعت وزارة الخارجية
الإسرائيلية لأسابيع عن إصدار تحذير بالسفر إلى أوكرانيا ولم تقم بإجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من البلاد.
قامت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا بالفعل بإجلاء عائلات الدبلوماسيين من كييف، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت واشنطن ولندن وكندا وأستراليا واليابان والنمسا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا تحذيرات من السفر.
يشار إلى أن عدد الإسرائيليين المسجلين في السفارة الإسرائيلية في كييف نحو 4000 إسرائيلي.