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https://arabic.sputniknews.com/20220212/بيسكوف-توسع-الناتو-على-مدى-السنوات-الـ-15-الماضية-دفع-روسيا-إلى-حافة-الخطوط-الحمراء-1058438175.html
بيسكوف: توسع الناتو على مدى السنوات الـ 15 الماضية دفع روسيا إلى حافة "الخطوط الحمراء"
بيسكوف: توسع الناتو على مدى السنوات الـ 15 الماضية دفع روسيا إلى حافة "الخطوط الحمراء"
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أثار في مؤتمر ميونيخ للأمن منذ 15 عاما، مسألة توسع الناتو، ولم يهتم الغرب لهذه... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T01:16+0000
2022-02-12T01:16+0000
الكرملين
دميتري بيسكوف
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، "تساءل بوتين عن سبب اقتراب الناتو من حدودنا ببنيته التحتية العسكرية.. كما تلاحظون يحتل هذا السؤال صدارة أجندة السياسة الخارجية اليوم. وحتى الآن لم يُجب أحد على هذا السؤال."ويصادف يوم الـ10 من فبراير/شباط الجاري، 15 عاما منذ أن ألقى بوتين خطابه الشهير في مؤتمر ميونيخ للأمن.وأضاف بيسكوف، "لكن قلة من الناس اهتموا لهذا الأمر، وأعلن الأمين العام لحلف الناتو في بداية عام 1991، أن عدم توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في ألمانيا، يعتبر أفضل ضمان للأمن روسيا الجديدة".وقال بيسكوف، "لم يستمعوا حينها، لكن مثل هذا التأثير التراكمي لهذا التوسع.. تراكم ونضج وأدى إلى حقيقة أنه في الواقع كما يقول رئيسنا - الآن - تقع روسيا مباشرة على "الخطوط الحمراء" لمصالحها الوطنية والأمنية".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-الخارجية-الأوكراني-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-الرد-المشترك-على-التهديدات-ودعم-بلاده-1058438069.html
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الكرملين, دميتري بيسكوف, الناتو

بيسكوف: توسع الناتو على مدى السنوات الـ 15 الماضية دفع روسيا إلى حافة "الخطوط الحمراء"

01:16 GMT 12.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصور المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
 المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أثار في مؤتمر ميونيخ للأمن منذ 15 عاما، مسألة توسع الناتو، ولم يهتم الغرب لهذه القضية، والآن أصبحت روسيا مباشرة على "الخطوط الحمراء" الأمنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، "تساءل بوتين عن سبب اقتراب الناتو من حدودنا ببنيته التحتية العسكرية.. كما تلاحظون يحتل هذا السؤال صدارة أجندة السياسة الخارجية اليوم. وحتى الآن لم يُجب أحد على هذا السؤال."
ويصادف يوم الـ10 من فبراير/شباط الجاري، 15 عاما منذ أن ألقى بوتين خطابه الشهير في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأضاف بيسكوف، "لكن قلة من الناس اهتموا لهذا الأمر، وأعلن الأمين العام لحلف الناتو في بداية عام 1991، أن عدم توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في ألمانيا، يعتبر أفضل ضمان للأمن روسيا الجديدة".
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وقال بيسكوف، "لم يستمعوا حينها، لكن مثل هذا التأثير التراكمي لهذا التوسع.. تراكم ونضج وأدى إلى حقيقة أنه في الواقع كما يقول رئيسنا - الآن - تقع روسيا مباشرة على "الخطوط الحمراء" لمصالحها الوطنية والأمنية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
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