https://arabic.sputniknews.com/20220212/بيسكوف-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-يفتقد-الموضوعية-وتسيطر-عليه-وجهة-نظر-واحدة-1058438766.html
بيسكوف: مؤتمر ميونيخ للأمن يفتقد الموضوعية وتسيطر عليه وجهة نظر واحدة
بيسكوف: مؤتمر ميونيخ للأمن يفتقد الموضوعية وتسيطر عليه وجهة نظر واحدة
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلوب لدى كثيرين، ولكن بسبب افتقاده للموضوعية أصبح ناديا لوجهة نظر واحدة وليس... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T03:59+0000
2022-02-12T03:59+0000
2022-02-12T04:08+0000
دميتري بيسكوف
مؤتمر ميونخ للأمن
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك: "لا أعتقد أن مؤتمر ميونيخ كمنبر للمناقشة يفقد أهميته.. لا يزال مثيرا للاهتمام ومطلوب لدى الكثيرين. لكنه يفقد أهميته بالنسبة لنا، لأنه يفتقد الموضوعية. وتحول إلى نادي تسيطر عليه وجهة نظر واحدة".هذا وأكد بيسكوف، الاثنين الماضي، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بأي شكل من الأشكال".كان مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أعلن إقامة نسخته الـ 58 في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/شباط الجاري في مدينة ميونخ، وذلك بعد إلغاء إقامة المؤتمر هذا العام المنصرم بسبب وباء كوفيد-19.ومؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أحد أهم المؤتمرات الدولية التي يلتقى فيها قادة ومسؤولي الأمن والدفاع حول العالم لمناقشة التهديدات الأمنية.ولم يعقد المؤتمر نسخته لعام 2021 بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد وتعقيدات السفر المرتبطة بها، فيما رفض القائمون على المؤتمر إقامته بشكل افتراضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/بيسكوف-توسع-الناتو-على-مدى-السنوات-الـ-15-الماضية-دفع-روسيا-إلى-حافة-الخطوط-الحمراء-1058438175.html
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دميتري بيسكوف, مؤتمر ميونخ للأمن
بيسكوف: مؤتمر ميونيخ للأمن يفتقد الموضوعية وتسيطر عليه وجهة نظر واحدة
03:59 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 04:08 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلوب لدى كثيرين، ولكن بسبب افتقاده للموضوعية أصبح ناديا لوجهة نظر واحدة وليس منصة نقاش.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك: "لا أعتقد أن مؤتمر ميونيخ كمنبر للمناقشة يفقد أهميته.. لا يزال مثيرا للاهتمام ومطلوب لدى الكثيرين. لكنه يفقد أهميته بالنسبة لنا
، لأنه يفتقد الموضوعية. وتحول إلى نادي تسيطر عليه وجهة نظر واحدة".
هذا وأكد بيسكوف، الاثنين الماضي، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بأي شكل من الأشكال".
كان مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أعلن إقامة نسخته الـ 58 في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/شباط الجاري في مدينة ميونخ، وذلك بعد إلغاء إقامة المؤتمر هذا العام المنصرم بسبب وباء كوفيد-19.
ومؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أحد أهم المؤتمرات الدولية التي يلتقى فيها قادة ومسؤولي الأمن والدفاع حول العالم لمناقشة التهديدات الأمنية.
ولم يعقد المؤتمر نسخته لعام 2021
بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد وتعقيدات السفر المرتبطة بها، فيما رفض القائمون على المؤتمر إقامته بشكل افتراضي.