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https://arabic.sputniknews.com/20220212/ترامب-يرد-على-استمرار-تواصله-مع-زعيم-كوريا-الشمالية-بعد-الرئاسة-1058445591.html
ترامب يرد على "استمرار تواصله مع زعيم كوريا الشمالية" بعد الرئاسة
ترامب يرد على "استمرار تواصله مع زعيم كوريا الشمالية" بعد الرئاسة
رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على كتاب جديد يزعم أنه مستمر في التواصل مع زعيم ‏كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد خروجه من الرئاسة.‏ 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:27+0000
2022-02-12T09:27+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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ونفى ترامب المزاعم الواردة في كتاب "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America" للصحفية ماغي هابرمان من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأنه أخبر الناس منذ مغادرته منصبه أنه لا يزال على تواصل مع زعيم كوريا الشمالية.وقال ترامب في بيان نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الجمعة، عبر حسابها على "تويتر": "هناك كتاب مزيف آخر لمراسلة لا تعرف شيئا عني، ماغوت هابرمان من صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي يختلق قصصا عن علاقتي بالقادة الأجانب، إنها تزعم أنني أتحدث مع كيم جونغ أون من كوريا الشمالية، لكن ليس مع قادة العالم الآخرين. هذا ليس صحيحا!".وجاء بيان ترامب ردا على مقتطف من الكتاب نشره موقع "أكسيوس"، يوم الخميس، والذي تقول هابرمان فيه إنه منذ مغادرة ترامب منصبه يخبر الناس أنه لا يزال على اتصال بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وكان لدى دونالد ترامب كرئيس علاقة مثيرة للجدل وغير تقليدية مع زعيم كوريا الشمالية، والتي غالبا ما أثارت انتقادات في واشنطن.وفي وقت مبكر من رئاسته، تبادل ترامب وكيم بشكل متكرر التهديدات والإهانات من جميع أنحاء العالم، مما أثار في بعض الأحيان مخاوف من اندلاع حرب نووية في الأفق، لكن هذه الديناميكية تغيرت في عام 2018 عندما تحرك ترامب لإقامة حوار مع كيم بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.والتقى ترامب في النهاية بكيم جونغ أون عدة مرات، ليصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يلتقي بزعيم كوري شمالي وجها لوجه ويدخل إلى كوريا الشمالية.وعلى الرغم من أن الاجتماعات بين كيم وترامب حظيت بدعاية كبيرة، إلا أنها فشلت في تخليص كوريا الشمالية من ترسانتها النووية.وغالبا ما كان ترامب يتفاخر بصداقته مع كيم جونغ أون، قائلا إنه تلقى "رسائل حب" من الزعيم الكوري الشمالي ووصفها بأنها "جميلة".وصدر كتاب ماغي هابرمان بعنوان "رجل الثقة: صنع دونالد ترامب وانهيار أمريكا"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويصف أيام دونالد ترامب في نيويورك، وسنواته الأربع في البيت الأبيض، وحياته بعد الرئاسة.في مقتطف آخر من كتابها، كتبت هابرمان أن موظفي ترامب اشتبهوا في أنه قد تسبب في انسداد المرحاض عن طريق إلقاء قطع من الورق عليه، لكن نفى ترامب الواقعة في بيان، يوم الخميس.وقال ترامب: "هناك أيضا قصة مزيفة أخرى، وهي أنني قمت بغسل الأوراق والوثائق في مرحاض البيت الأبيض، هي قصة غير صحيحة بشكل قاطع، واختلقها أحد المراسلين ببساطة من أجل الحصول على دعاية لكتاب معظمه وهمي".وكشفت أليسا فرح، مديرة الاتصالات السابقة في إدارة ترامب، في تصريحات لبرنامج "ذا فيو"، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق "مرعوب" من كتاب ماغي هابرمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/النواب-الأمريكي-يحقق-في-إتلاف-ترامب-وثائق-رسمية-في-مرحاض-البيت-الأبيض-1058334445.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية

ترامب يرد على "استمرار تواصله مع زعيم كوريا الشمالية" بعد الرئاسة

09:27 GMT 12.02.2022
© AFP 2022 / Saul Loebلقاء الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، 27 فبراير/شباط 2019
لقاء الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، 27 فبراير/شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
لقاء الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، 27 فبراير/شباط 2019
© AFP 2022 / Saul Loeb
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رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على كتاب جديد يزعم أنه مستمر في التواصل مع زعيم ‏كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد خروجه من الرئاسة.‏
ونفى ترامب المزاعم الواردة في كتاب "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America" للصحفية ماغي هابرمان من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأنه أخبر الناس منذ مغادرته منصبه أنه لا يزال على تواصل مع زعيم كوريا الشمالية.
وقال ترامب في بيان نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الجمعة، عبر حسابها على "تويتر": "هناك كتاب مزيف آخر لمراسلة لا تعرف شيئا عني، ماغوت هابرمان من صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي يختلق قصصا عن علاقتي بالقادة الأجانب، إنها تزعم أنني أتحدث مع كيم جونغ أون من كوريا الشمالية، لكن ليس مع قادة العالم الآخرين. هذا ليس صحيحا!".
وجاء بيان ترامب ردا على مقتطف من الكتاب نشره موقع "أكسيوس"، يوم الخميس، والذي تقول هابرمان فيه إنه منذ مغادرة ترامب منصبه يخبر الناس أنه لا يزال على اتصال بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكان لدى دونالد ترامب كرئيس علاقة مثيرة للجدل وغير تقليدية مع زعيم كوريا الشمالية، والتي غالبا ما أثارت انتقادات في واشنطن.
وفي وقت مبكر من رئاسته، تبادل ترامب وكيم بشكل متكرر التهديدات والإهانات من جميع أنحاء العالم، مما أثار في بعض الأحيان مخاوف من اندلاع حرب نووية في الأفق، لكن هذه الديناميكية تغيرت في عام 2018 عندما تحرك ترامب لإقامة حوار مع كيم بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
والتقى ترامب في النهاية بكيم جونغ أون عدة مرات، ليصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يلتقي بزعيم كوري شمالي وجها لوجه ويدخل إلى كوريا الشمالية.
وعلى الرغم من أن الاجتماعات بين كيم وترامب حظيت بدعاية كبيرة، إلا أنها فشلت في تخليص كوريا الشمالية من ترسانتها النووية.
وغالبا ما كان ترامب يتفاخر بصداقته مع كيم جونغ أون، قائلا إنه تلقى "رسائل حب" من الزعيم الكوري الشمالي ووصفها بأنها "جميلة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
النواب الأمريكي يحقق في إتلاف ترامب وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض
10 فبراير, 18:17 GMT
وصدر كتاب ماغي هابرمان بعنوان "رجل الثقة: صنع دونالد ترامب وانهيار أمريكا"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويصف أيام دونالد ترامب في نيويورك، وسنواته الأربع في البيت الأبيض، وحياته بعد الرئاسة.
في مقتطف آخر من كتابها، كتبت هابرمان أن موظفي ترامب اشتبهوا في أنه قد تسبب في انسداد المرحاض عن طريق إلقاء قطع من الورق عليه، لكن نفى ترامب الواقعة في بيان، يوم الخميس.
وقال ترامب: "هناك أيضا قصة مزيفة أخرى، وهي أنني قمت بغسل الأوراق والوثائق في مرحاض البيت الأبيض، هي قصة غير صحيحة بشكل قاطع، واختلقها أحد المراسلين ببساطة من أجل الحصول على دعاية لكتاب معظمه وهمي".
وكشفت أليسا فرح، مديرة الاتصالات السابقة في إدارة ترامب، في تصريحات لبرنامج "ذا فيو"، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق "مرعوب" من كتاب ماغي هابرمان.
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