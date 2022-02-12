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تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية إلى 1%
تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية إلى 1%
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تصريحاته خلال مشاركته من قصر وحيد الدين بإسطنبول في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم.وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أمس الجمعة، إن الحكومة ستتخذ مزيدا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي.وتوقع الوزير في مقابلة مع تلفزيون "خبر ترك"، ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد.واعتبر الوزير أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي التضخم، لافتا إلى أن بلاده حققت نموا كبيرا، كما تراجع العجز في المعاملات الجارية.وأشار النبطي إلى أن أنقرة تمكنت من بلوغ سعر صرف تنافسي مع استقرار الدولار، مضيفا أن اجتماعات عقدها مع مستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت "رائعة".
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أخبار العالم الآن, اقتصاد

تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية إلى 1%

13:20 GMT 12.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تصريحاته خلال مشاركته من قصر وحيد الدين بإسطنبول في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم.

وأوضح الرئيس التركي أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم، وأضاف: "نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أمس الجمعة، إن الحكومة ستتخذ مزيدا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي.
وتوقع الوزير في مقابلة مع تلفزيون "خبر ترك"، ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد.
واعتبر الوزير أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي التضخم، لافتا إلى أن بلاده حققت نموا كبيرا، كما تراجع العجز في المعاملات الجارية.
وأشار النبطي إلى أن أنقرة تمكنت من بلوغ سعر صرف تنافسي مع استقرار الدولار، مضيفا أن اجتماعات عقدها مع مستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت "رائعة".
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