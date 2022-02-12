https://arabic.sputniknews.com/20220212/تزايد-وتيرة-استهداف-المسلحين-الموالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1058459237.html

تزايد وتيرة استهداف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

تزايد وتيرة استهداف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية عمليات استهداف المواقع والحواجز التابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا، قابلها المسلحون بدعم أمريكي مباشر... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T14:35+0000

2022-02-12T14:35+0000

2022-02-12T14:35+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وأفادت مصادر محلية في ريف دير الزور لـ"سبوتنيك" أن مسلحين موالين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد" شنوا اليوم السبت 12 فبراير/ شباط، حملة مداهمة واعتقال واسعة بحق أبناء القبائل العربية (قبيلة البكارة ) في قرية (زغير جزيرة ) بريف دير الزور الغربي، وذلك بعد محاصرة القرية وفرض حظر تجوال كلي عليها وعلى القرى المحيطة.كما نفذ مسلحون مجهولون من أبناء القبائل العربية هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف (الأربي جي) استهدف فجر اليوم السبت حاجز ما يسمى (الهنكار) التابع لتنظيم "قسد" بين بلدتي الجرذي وأبو حردوب في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي "قسد" بعضهم في حالة خطرة وجرى نقلهم إلى مستشفى الهدى في بلدة أبو حمام في نفس الريف، بحسب المصادر.وأضافت المصادر أن مسلحين اثنين من تنظيم "قسد" أصيبا بهجوم مسلح استهدف سيارة كانت تقلهما في بلدة السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.في حين أقدم العشرات من أبناء القبائل العربية على قطع الطرقات في بلدة الصبحة ومدينة البصيرة شرقي دير الزور، اليوم السبت، بالإطارات المشتعلة احتجاجا منهم على عمليات الاعتقال العشوائية والقتل وإهانة حرمت منازل أبناء القبائل العربية في المنطقة، بحسب ما نقلت المصادر العشائرية لــ "سبوتنيك".تهديدات ومحاولة اغتيالوفي محافظة الرقة، أفادت مصادر عشائرية لــ "سبوتنيك" أن تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، أمهل سكان قرية التروازية شمالي الرقة، على طريق الــدولي (M4)، من أبناء القبائل العربية مدة يومين فقط لإخلاء منازلهم ومغادرة القرية التي شهدت مظاهرات واحتجاجات كبيرة ضد سياسية التنظيم والاحتلال الأمريكي.ويأتي هذا التطور المهم، والذي يعرض المئات من سكان القرية للتهجير القسري، بعد ساعات من شن "قسد" حملة مداهمات في قرية التروازية استهدفت مجموعة من شبان القرية، بحسب المصادر.وكشفت مصادر محلية وعشائرية لــ "سبوتنيك" أن مسلحان مجهولان أقدما على إطلاق النار على الشيخ الهمشر شيخ عشيرة البوخميس العربية، عصر يوم أمس الجمعة، في شارع الوسط جنوب مدينة الطبقة ولاذا بالفرار.ونُقل الهمشر مع أحد مرافقته إلى أحد مشافي مدينة الرقة لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهما بالحرجة من قبل المصادر الطبية، بحسب المصادر .يشار أن مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له شرقي سوريا، تشهد حالة من الغضب الشعبي والرفض العشائري لممارساتهما ضد أبناء القبائل العربية، والتي تتركز على سرقة النفط والقمح والثروات الباطنية وشن حملات الاعتقال العشوائية وفقدان الأمن والأمان ومنع التعليم وإغلاق المدارس وتدمير الجامعات والبنى التحتية وتحويلها إلى مقرات عسكرية وسجون وسوء الأوضاع الاقتصادية.

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