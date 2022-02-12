https://arabic.sputniknews.com/20220212/تشيلسي-يحرز-لقب-كأس-العالم-للأندية-بعد-فوزه-على-بالميراس-1058471309.html
تشيلسي يحرز لقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس
تشيلسي يحرز لقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس
توج نادي "تشيلسي" الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي على "بالميراس" البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T19:47+0000
2022-02-12T19:47+0000
2022-02-12T19:47+0000
رياضة
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منح روميلو لوكاكو تشيلسي التقدم في الدقيقة 54 وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك رفائيل فيجا التعادل لبطل أمريكا الجنوبية من ركلة جزاء.وحسم الألماني كاي هافرتس فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 117.وأكمل "بالميراس" المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز تشيلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
تشيلسي يحرز لقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس
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توج نادي "تشيلسي" الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي على "بالميراس" البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في الإمارات اليوم السبت.
منح روميلو لوكاكو تشيلسي التقدم في الدقيقة 54 وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك رفائيل فيجا التعادل لبطل أمريكا الجنوبية من ركلة جزاء.
وحسم الألماني كاي هافرتس فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 117.
وأكمل "بالميراس" المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز تشيلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.