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https://arabic.sputniknews.com/20220212/توقيع-اتفاقية-بين-مؤسسة-النفط-الليبية-وسوناطراك-الجزائرية-لتطوير-حقول-النفط-في-ليبيا-1058448162.html
توقيع اتفاقية بين مؤسسة النفط الليبية و"سوناطراك" الجزائرية لتطوير حقول النفط في ليبيا
توقيع اتفاقية بين مؤسسة النفط الليبية و"سوناطراك" الجزائرية لتطوير حقول النفط في ليبيا
وقّعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقية، تعود بموجبها "سوناطراك" لاستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة، وتطوير الحقول المكتشفة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T10:36+0000
2022-02-12T10:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
سوناطراك
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وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في قاعة السرير في مقر المؤسسة الليبية، بعد تقديم شركة "سوناطراك" عروضا مرئية لقدرات وخبرات الشركات التابعة لها في مجال الخدمات البترولية، وعلى جميع المراحل "الجيوفيزياء، الاستكشاف، حفر الآبار، الصيانة، البناء والإنشاءات، والتدريب وتكوين المهارات".وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية مصطفى صنع الله مصطفى أن "اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين المؤسسة و"سوناطراك" الجزائرية، لتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسستين بحكم الجوار والخبرة الكبيرة لـ"سوناطراك"، ومساهماتها في فترة السبعينيات في تطوير قطاع النفط الليبي على مستويات عدة كالحفر والاستكشاف والتكرير وبناء القدرات".من جهته، أكد الرئيس والمدير العام لشركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار، أن هذا اللقاء تمهيدًا لرجوع لشركة "سوناطراك" لاستكمال التزاماتها التعاقدية في ليبيا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون مع شركات المؤسسة لتنفيذ أعمال عدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.وتوالى تقديم كلمات المشاركين من الجهات المعنية بالتوقيع على الاتفاقية في المؤسسة، وأكدت في مجملها على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة و"سوناطراك" في مجال النفط والغاز.يُذكر أن "سوناطراك" الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.
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أخبار ليبيا اليوم, سوناطراك

توقيع اتفاقية بين مؤسسة النفط الليبية و"سوناطراك" الجزائرية لتطوير حقول النفط في ليبيا

10:36 GMT 12.02.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEشركة سوناطراك
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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وقّعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقية، تعود بموجبها "سوناطراك" لاستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة، وتطوير الحقول المكتشفة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في قاعة السرير في مقر المؤسسة الليبية، بعد تقديم شركة "سوناطراك" عروضا مرئية لقدرات وخبرات الشركات التابعة لها في مجال الخدمات البترولية، وعلى جميع المراحل "الجيوفيزياء، الاستكشاف، حفر الآبار، الصيانة، البناء والإنشاءات، والتدريب وتكوين المهارات".
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية مصطفى صنع الله مصطفى أن "اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين المؤسسة و"سوناطراك" الجزائرية، لتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسستين بحكم الجوار والخبرة الكبيرة لـ"سوناطراك"، ومساهماتها في فترة السبعينيات في تطوير قطاع النفط الليبي على مستويات عدة كالحفر والاستكشاف والتكرير وبناء القدرات".

وأضاف: "المؤسسة الوطنية للنفط تعول على الخبرات الجزائرية وتدعوها للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات"، مشيرا إلى أن "ليبيا والجزائر يزخران بإمكانيات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما يُعطي فرص جيدة للاستثمار، إضافة لأهمية الموقع الجغرافي للبلدين، الذي يمكنهما من تعزيز استقرار الطاقة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا في توفير الغاز".

من جهته، أكد الرئيس والمدير العام لشركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار، أن هذا اللقاء تمهيدًا لرجوع لشركة "سوناطراك" لاستكمال التزاماتها التعاقدية في ليبيا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون مع شركات المؤسسة لتنفيذ أعمال عدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وتوالى تقديم كلمات المشاركين من الجهات المعنية بالتوقيع على الاتفاقية في المؤسسة، وأكدت في مجملها على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة و"سوناطراك" في مجال النفط والغاز.
يُذكر أن "سوناطراك" الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.
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