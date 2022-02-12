https://arabic.sputniknews.com/20220212/تونس-النهضة-تدعو-أنصارها-إلى-المشاركة-بقوة-في-وقفة-احتجاجية-غدا-الأحد-1058464994.html
تونس... "النهضة" تدعو أنصارها إلى المشاركة "بقوة" في وقفة احتجاجية غدا الأحد
تونس... "النهضة" تدعو أنصارها إلى المشاركة "بقوة" في وقفة احتجاجية غدا الأحد
دعت حركة "النهضة" التونسية، أنصارها إلى المشاركة "بقوة" في وقفة احتجاجية مقرر تنظيمها غدا الأحد، وسط العاصمة، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:35+0000
2022-02-12T16:35+0000
2022-02-12T16:35+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "استجابة لدعوة مواطنون ضد الانقلاب "المبادرة الديمقراطية" تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 13 فبراير 2022 بشارع محمد الخامس ( مدينة الثقافة) على الساعة 11 صباحا".وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد دعت للخروج في تظاهرات غدا الأحد، تحت شعار "تحرير المجلس من سطوة الانقلاب" احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.والإثنين الماضي، أعلن الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا في مقطع متلفز بثته الرئاسة "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من ضمن مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد دعت الثلاثاء الماضي، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
https://arabic.sputniknews.com/20220211/اجتماع-عام-للقضاة-في-تونس-لبحث-كيفية-التصدي-للقرارات-الأخيرة-للرئيس-قيس-سعيد-1058345600.html
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أخبار تونس اليوم
تونس... "النهضة" تدعو أنصارها إلى المشاركة "بقوة" في وقفة احتجاجية غدا الأحد
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دعت حركة "النهضة" التونسية، أنصارها إلى المشاركة "بقوة" في وقفة احتجاجية مقرر تنظيمها غدا الأحد، وسط العاصمة، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "استجابة لدعوة مواطنون ضد الانقلاب "المبادرة الديمقراطية" تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 13 فبراير 2022 بشارع محمد الخامس ( مدينة الثقافة) على الساعة 11 صباحا".
وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد دعت للخروج في تظاهرات غدا الأحد، تحت شعار "تحرير المجلس من سطوة الانقلاب" احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
والإثنين الماضي، أعلن الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا في مقطع متلفز بثته الرئاسة "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من ضمن مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وكانت جمعية القضاة التونسيين
، قد دعت الثلاثاء الماضي، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".