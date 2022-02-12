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https://arabic.sputniknews.com/20220212/ثوران-بركان-إتنا-في-إيطاليا-فيديو-1058439294.html
ثوران بركان إتنا في إيطاليا... فيديو
ثوران بركان إتنا في إيطاليا... فيديو
حدث ثوران بركان إتنا في المساء وليلة الجمعة في صقلية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T05:10+0000
2022-02-12T05:10+0000
العالم
إيطاليا
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وفقًا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV)، حدث الانفجار في فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع نحو 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان في السماء على ارتفاع ثمانية كيلومترات.تشكلت ثلاثة تيارات من مادة الحمم البركانية من فوهة البركان. ذهب الأولان على بعد بضع مئات من الأمتار باتجاه فالي ديل بوفي، والثالث اتجه جنوبًا، وسار أيضًا بضع مئات من الأمتار.وبحسب ما ورد توقف نشاط إتنا حوالي الساعة الواحدة ليلا.يُظهر الفيديو الذي نشره المعهد ذروة الثوران: "يمكن أن ترى تكوين عدة تدفقات بسبب التساقط الغزير للمواد البركانية".بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف (في منتصف الفيديو) يبدو أن النشاط قد توقف تقريبًا، ثم يستأنف بسلسلة من الانفجارات القوية.إتنا هو أعلى بركان نشط في أوروبا. في يونيو/حزيران 2013، تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو. في مارس/آذار 2017، أصيب عشرة أشخاص خلال ثوران بركاني آخر في صقلية. غالبًا ما تؤدي ثورات إتنا البركانية إلى الحاجة إلى إغلاق المجال الجوي في منطقة البركان.
إيطاليا
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العالم, إيطاليا

ثوران بركان إتنا في إيطاليا... فيديو

05:10 GMT 12.02.2022
© AP Photo / Salvatore Allegraثوران بركان إتنا من جديد، إيطاليا 10 فبراير 2022
ثوران بركان إتنا من جديد، إيطاليا 10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Salvatore Allegra
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حدث ثوران بركان إتنا في المساء وليلة الجمعة في صقلية.
وفقًا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV)، حدث الانفجار في فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع نحو 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان في السماء على ارتفاع ثمانية كيلومترات.
تشكلت ثلاثة تيارات من مادة الحمم البركانية من فوهة البركان. ذهب الأولان على بعد بضع مئات من الأمتار باتجاه فالي ديل بوفي، والثالث اتجه جنوبًا، وسار أيضًا بضع مئات من الأمتار.
وبحسب ما ورد توقف نشاط إتنا حوالي الساعة الواحدة ليلا.
يُظهر الفيديو الذي نشره المعهد ذروة الثوران: "يمكن أن ترى تكوين عدة تدفقات بسبب التساقط الغزير للمواد البركانية".
بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف (في منتصف الفيديو) يبدو أن النشاط قد توقف تقريبًا، ثم يستأنف بسلسلة من الانفجارات القوية.
إتنا هو أعلى بركان نشط في أوروبا. في يونيو/حزيران 2013، تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو. في مارس/آذار 2017، أصيب عشرة أشخاص خلال ثوران بركاني آخر في صقلية. غالبًا ما تؤدي ثورات إتنا البركانية إلى الحاجة إلى إغلاق المجال الجوي في منطقة البركان.
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