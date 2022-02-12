https://arabic.sputniknews.com/20220212/حديقة-السلام-في-سوريا-جسر-محبة-بين-الشعبين-الروسي-والسوري-1058450416.html
حديقة السلام في سوريا جسر محبة بين الشعبين الروسي والسوري
حديقة السلام في سوريا جسر محبة بين الشعبين الروسي والسوري
تم في صيف العام المنصرم تدشين "حديقة السلام" الروسية السورية في موقع حرائق الغابات التي اندلعت عام 2020 في جبل السيدة العذراء في محافظة طرطوس، غربي سوريا. وجرت... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:28+0000
2022-02-12T11:28+0000
2022-02-12T11:28+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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حديقة السلام في سوريا جسر محبة بين الشعبين الروسي والسوري
حديقة السلام في سوريا جسر محبة بين الشعبين الروسي والسوري
شارك في حفل التدشين السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف، الذي قام بزيارة الى مدينة صافيتا أيضا، وقال السفير: "هذه الحديقة زرعت وتم إنشاؤها بمساعدة أشخاص بسطاء من روسيا. وتحولت هذه الحديقة الرائعة إلى رمز ولادة جديدة والأمل بإحياء سوريا والأمل بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لسوريا في المستقبل القريب".هذه الحديقة رغم صغر مساحتها أصبحت تمثل جسرا للصداقة بين الشعبين الروسي والسوري.استضفنا رئيس المنظمة الدولية الروسية الاجتماعية العامة الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية / د. مطانيوس عدنان بشور الذي قال:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
حديقة السلام في سوريا جسر محبة بين الشعبين الروسي والسوري
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تم في صيف العام المنصرم تدشين "حديقة السلام" الروسية السورية في موقع حرائق الغابات التي اندلعت عام 2020 في جبل السيدة العذراء في محافظة طرطوس، غربي سوريا. وجرت إعادة تشجير مساحة واسعة بتبرعات من صندوق "روسار" الخيري الروسي وبتنفيذ المنظمة الدولية الروسية الاجتماعية العامة الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية.
شارك في حفل التدشين السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف، الذي قام بزيارة الى مدينة صافيتا أيضا، وقال السفير: "هذه الحديقة زرعت وتم إنشاؤها بمساعدة أشخاص بسطاء من روسيا. وتحولت هذه الحديقة الرائعة إلى رمز ولادة جديدة والأمل بإحياء سوريا والأمل بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لسوريا في المستقبل القريب".
هذه الحديقة رغم صغر مساحتها أصبحت تمثل جسرا للصداقة بين الشعبين الروسي والسوري.
استضفنا رئيس المنظمة الدولية الروسية الاجتماعية العامة الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية / د. مطانيوس عدنان بشور الذي قال:
إنه بعد أن عرضت هذه المناطق من الساحل السوري لحرائق مدمرة في عام 2020 (أغسطس/آب) على مساحات شاسعة في هذه الجبال الساحلية الجميلة – تضافرت الجهود لإعادة التشجير، فقام الصندوق الروسي الخيري "روسار" بجمع التبرعات وأوكل مهمة تشجير جبل السيدة وإعادة الحياة الزراعية فيه من جديد إلى المنظمة الدولية الروسية الاجتماعية العامة الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية للقيام بمهمة التشجير
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق