https://arabic.sputniknews.com/20220212/حريق-ضخم--في-جزء-من-بازار-طهران-فيديو-1058441461.html
حريق ضخم في جزء من بازار طهران... فيديو
حريق ضخم في جزء من بازار طهران... فيديو
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن "إندلاع حريق في جزء من بازار طهران"، مشيرا إلى أنه "لا معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات أو أسباب الحادث". 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:10+0000
2022-02-12T07:10+0000
2022-02-12T07:20+0000
أخبار إيران
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من جانبها، نشرت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، "مقطع فيديو يوثق الحريق"، مشيرة إلى أن "قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران".وشهدت إيران، فجر الثلاثاء الماضي، حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.وقال وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط: "للأسف، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100% في هذا الحريق".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
حريق ضخم في جزء من بازار طهران... فيديو
07:10 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن "إندلاع حريق في جزء من بازار طهران"، مشيرا إلى أنه "لا معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات أو أسباب الحادث".
من جانبها، نشرت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية، "مقطع فيديو يوثق الحريق"، مشيرة إلى أن "قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران".
وشهدت إيران، فجر الثلاثاء الماضي، حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.
وقال وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط: "للأسف، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100% في هذا الحريق".